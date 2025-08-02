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中職／百萬象迷+ITZY魅力 大巨蛋4萬人滿場史上第4次

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊外野手宋晟睿。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊外野手宋晟睿。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊一連三天在台北大巨蛋舉行龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題周，今天在原本的熱情象迷之外，還有韓國女團ITZY的人氣加持，締造4萬人滿場局面，也是本季第二次、史上第四次4萬人滿場。

兄弟球團8月1日至3日舉辦K歌主題周，昨天由應援團賽後演出，今天則是韓國人氣女團ITZY賽前開球，賽後則是戴佩妮、張棟樑、ITZY演唱，明天更邀請SUPER JUNIOR-D&E開球，並與蕭秉治在賽後開唱，還有兄弟球員的「我不是歌手」經典節目。

中職今年例行賽最多人數紀錄就是3月29日的開幕戰，中信兄弟交手統一獅隊的爭冠組合，在台北大巨蛋湧入4萬人，今天追平此紀錄。

而台北大巨蛋自去年啟用以來，今天是例行賽第4場4萬人滿場，去年還有2場是9月21、22日的周思齊引退系列賽，首日更邀請了「台灣天團」五月天賽後獻唱；而冠軍賽則是去年首戰也寫下過4萬人滿場紀錄。

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中職 周思齊 統一獅 中信兄弟

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