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U12世界盃／台韓戰提前開打 古夢杰回先發打序

中央社／ 台南2日電
台韓戰開打，先前遭觸身球受傷的野手古夢杰今天回到先發打序、扛第4棒。 中央社
台韓戰開打，先前遭觸身球受傷的野手古夢杰今天回到先發打序、扛第4棒。 中央社

U12世界盃棒球賽受到雨勢影響賽程，今天優先進行攸關晉級的賽事，台灣與韓國隊比賽提前至晚間6時15分開打，先前遭觸身球受傷的野手古夢杰今天回到先發打序、扛第4棒。

U12世界盃棒球賽受到雨勢不斷影響，中華民國棒球協會稍早就宣布，若天氣狀況許可，就會優先進行攸關晉級的美國與日本隊、台灣與韓國隊交手，兩場賽事都於晚間6時15分開打。

台灣昨天複賽不敵美國隊，目前戰績2勝2敗，日本、美國、韓國隊戰績3勝1敗，台灣隊若想要晉級冠軍戰，日本要擊敗美國，台灣需要贏韓國，就有機會透過比較對戰優質率（TQB）取得冠軍戰門票。

台灣隊野手古夢杰1日在超級循環賽（SuperRound）複賽首戰與多明尼加交手遭觸身球擊中，經過X光及CT斷層掃描精準判定，骨頭沒有受到傷害，右手前臂尺骨挫傷導致的腫脹，昨天比賽休兵，今天回到先發打序中、扛4棒，台灣隊今天先發投手為吳尚澄。

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棒球 韓國隊

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