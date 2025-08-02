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中職／鑀龍本季初先發0.2局狂噴5四死球 寫史上第5人慘紀錄
味全龍隊今天由洋投鑀龍本季初先發，在澄清湖棒球場的比賽受到雨勢攪局，他自己也投得風雨飄搖，最終成為中職史上第5位先發撐不滿1局，且出現4次四壞球保送、1次觸身球保送以上。
鑀龍本季前20場出賽都是後援，今天為本季初先發，面對台鋼雄鷹隊，一開賽先被王博玄敲出安打，兩出局後面對魔鷹、張肇元、王柏融都是四壞球保送，先擠回1分，接下來對郭阜林投出觸身球繼續送分，對曾昱磬再度滿壘保送，龍隊決定換投。
鑀龍此役共用34球，只有14顆好球，面對8人次只抓到2個出局數，被敲1安打、5次四死球保送，丟掉3分。
中職史上先發不滿1局且出現4次四壞球以上、1次觸身球以上共計4人，分別是1995年8月19日味全龍隊多力、2006年8月20日La New熊隊巴克斯、2010年7月0日兄弟象隊郭健瑜、2021年10月19日統一獅隊猛威爾，鑀龍成為第5人。
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