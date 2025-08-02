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中職／威能帝主宰大巨蛋 兄弟連6打席吞K平隊史最慘

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊威能帝有多威？今天面對第一輪打者就送出7次三振，從第2局開始連賞中信兄弟隊打者6次三振，追平隊史第2猛紀錄，也是中職史上單場連續打席三振第三多紀錄，兄弟打者連6打席吞K也追平隊史最慘紀錄。

威能帝今天第1局就投出三上三下，包含三振第2棒宋晟睿，第2局開始面對許基宏、曾頌恩、黃韋盛，全數讓對手揮棒落空，3局下又連續三振江坤宇、高宇杰、岳東華，同樣是揮空，直到4局下才被張仁瑋敲出中外野飛球出局，中斷連續打席三振。

中職史上單場跨局最多連續三振紀錄是8打席，有兩人並列，分別是2015年7月31日Lamigo桃猿的艾肯、2021年8月8日的味全龍隊徐若熙。

樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者陳正興／攝影

威能帝的單場連續6打席三振並列史上第三多，在隊史則與2019年5月23日Lamigo桃猿王溢正的連6打席三振並列第二，僅次於艾肯。

這也是兄弟隊史第3次單場連續6打席被對手三振，第一次是2002年9月1日對興農牛隊勇壯，第二次就是2019年5月23日的王溢正，連6打席吞K已是隊史最多紀錄。

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中職 威能帝 Lamigo桃猿

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