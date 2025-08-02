中職／ITZY五人大巨蛋同時開球 5球員當捕手又有江坤宇

中信兄弟隊今天邀請知名韓國女團ITZY擔任開球嘉賓，五名成員同時開球，五名兄弟球員擔任捕手，又有江坤宇，讓現場大暴動。

ITZY是JYP繼TWICE後，時隔4年再度推出的女團，於2019年出道，由隊長禮志、Lia、留眞、彩領及有娜5名成員組成。以超強舞蹈及現場表演能力，獲得大批粉絲支持。

ITZY出道9天後就奪下音樂節目一位，被譽為「怪物新人」。出道至今累積的知名歌曲有《DALLA DALLA》、 《ICY》、《Not Shy》、《WANNABE》、《CAKE》，最新主打歌為《Girls Will Be Girls》。

中信兄弟隊8月1日到3日面對樂天桃猿隊的系列賽，舉辦「CHANNEL B vol.2」K歌主題周活動，2日邀請戴佩妮、張棟樑及韓國女團ITZY開唱。

ITZY五人同時擔任開球嘉賓，開球捕手為球員為宋晟睿、許基宏、曾頌恩、詹子賢、江坤宇。當江坤宇的名字被叫到時，全場再度暴動，開球成功後，江坤宇和有娜比臉頰愛心的畫面出現，現場球迷氣氛再度沸騰。

明星賽時韓國女團i-dle成員Minnie擔任開球嘉賓，江坤宇也是當時的開球捕手，還和MINNIE比愛心，讓許多網友相當羨慕，直呼為什麼江坤宇可以！這次又是江坤宇，讓不少網友直呼：「為什麼又是阿坤。」

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