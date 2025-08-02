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中職／返一軍連2場三上三下 吳俊偉從應援聲獲得力量

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟吳俊偉傷癒重返一軍，昨天是本季第2次登板。記者許正宏／攝影
中信兄弟吳俊偉傷癒重返一軍，昨天是本季第2次登板。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊終結者吳俊偉因肩膀受傷，開季從二軍出發，7月30日終於迎來本季初登板，以14球投出三上三下有了好的開始，昨天在大巨蛋登板再次三上三下，兩次登板場邊球迷都為他鼓掌，吳俊偉也希望以表現回饋球迷。

7月30日對台鋼雄鷹隊，吳俊偉在熟悉的第9局登板，不過當時球隊以11：2領先，而他以也三振吳明鴻、曾昱磬滾地出局、郭阜林飛球出局，迅速抓下三個出局數；昨天在大巨蛋對上樂天桃猿隊，則是連續讓林子偉、林立、林智平都敲出滾地球出局。

吳俊偉表示，第一場上去還是比較興奮、亢奮，「第二場就自在一點，身體狀況都恢復得不錯。昨天球速沒有第一場快，但位置都有丟掉想要的。」

只不過昨天吳俊偉也中斷個人連續11局三振的紀錄，他先笑說：「沒有先講，知道我就全催了。」隨後也立刻補充，「沒有啦，早就全催了。只要沒有失分，什麼都好。」

比較兩場登板的球迷歡呼，吳俊偉認為洲際的大聲一點，「我還有點小緊張，他們的聲音帶給我很大的信心，想用球場上的表現去回饋他們，很謝謝他們為我加油、為球隊加油，我們就是盡全力發揮最好，到球場上給他們看。」

吳俊偉去年出賽57場，拿下生涯新高的29次救援成功，季後又在12強賽為中華隊登板5場，然而因春訓時出現肩傷，7月3日才開始復健賽，二軍累積6場出賽後獲得重返一軍機會。

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吳俊偉 樂天桃猿 台鋼雄鷹

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