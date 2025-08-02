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亞錦賽／中華隊8月赴日移訓 陳睦衡、張峻瑋有望再披戰袍

中央社／ 台南2日電
旅日歐力士猛牛隊投手陳睦衡(圖)、福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋有望加入亞錦中華隊。 聯合報系資料照
旅日歐力士猛牛隊投手陳睦衡(圖)、福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋有望加入亞錦中華隊。 聯合報系資料照

亞洲棒球錦標賽持續集訓，預計8月中出發日本移地訓練，備戰9月22日開打的比賽。據了解，旅日歐力士猛牛隊投手陳睦衡、福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋有望加入亞錦中華隊、增添戰力。

亞洲棒球錦標賽中華隊此次由總教練湯登凱掌兵符，7月21日起在國訓中心展開第2階段集訓，8月中出發赴日本移地訓練，暫定安排與日本社會人、大學隊、獨立聯盟球隊打7場練習賽，移地訓練結束後確定正選名單。

據了解，旅日19歲投手陳睦衡、張峻瑋有望再披國家隊戰袍，2人都有出色的球速優勢，青棒階段也都曾代表台灣在國際賽打出好表現，張峻瑋去年也有入選台灣打U23世界盃棒球賽。

陳睦衡目前為止在日職二軍有2場出賽紀錄，總計投3局有2次三振、無失分；張峻瑋目前為止還沒有日職二軍出賽紀錄。

亞洲棒球錦標賽將於9月22日在中國平潭開打，中華隊上屆2023年比賽在冠軍戰不敵日本、拿下亞軍，上次奪冠為2019年，此次力拚重返榮耀。

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棒球 日職 陳睦衡

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