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亞洲青少棒／17日我首戰對韓 亞太成棒主球場正式賽亮相
亞洲青少棒賽將於17日在台南開打，今天公布18人正選名單，台灣力拚連霸，這也將是亞太國際棒球訓練中心成棒主球場首次對外正式國際賽亮相，台灣首戰對手為韓國。
今年亞洲青少棒錦標賽由新北市獲得組訓權，總教練為邱耀宇，教練團有楊敏鴻、劉劭威，先前公布20人培訓名單，近期也確定18人正選名單、今天正式公告。
正選名單選進投手7人為楊家源、胡冠威、柯邵捷、莊子濬、高品瀚、趙晟皓和林亞倫，捕手2人為孫駿彥和王羽翔。
內野手5人為江金澄、陳泊佑、張志強、黃子齊、葉幸福；外野手共4人為溫以恩、曾乙喆、官上竣和陳瑞鑫。
亞洲青少棒賽比賽主場地為亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，也將是成棒主球場首次在正式國際賽亮相，預計開放內野下層觀眾席。
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