中職／曾頌恩首戴「真鑽級」冠軍戒 透露辜董燒肉約

中信慈善基金會董事長辜仲諒昨天頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊，曾頌恩以台灣大賽MVP身分拿到戒指，而且是生涯第一枚「真鑽」等級冠軍戒，曾頌恩透露，辜董跟全隊有著「年底吃和牛」的約定。

兄弟在2021、2022年奪冠時，曾頌恩不是冠軍隊成員，但作為團隊一員也有收到冠軍戒，但只有正選名單拿到的戒指上面鑲嵌的才是真鑽石，昨天終於拿到真鑚冠軍戒的他笑說：「感覺真的不一樣，拿起來特別重，還有保證卡，回去放在展示櫃，等小孩長大就可以炫耀一下。」

回顧過去看隊友拿到冠軍戒，曾頌恩坦言，自己的心情是羨慕與嫉妒交錯，「但我也知道，那時候自己能力不夠，不到季後賽等級，去年自己有打出成績才有這個機會。」

不僅有機會，曾頌恩在冠軍系列賽5場比賽、場場有安打，共敲出11支安打，包括2轟，打擊率高達5成24獲選MVP，不過冠軍戒一視同仁，沒有多一顆鑽石，曾頌恩說：「MVP也只是那個系列賽，冠軍是團隊一起拿下，誰是MVP不重要，重要是我們是冠軍。」

中信兄弟隊曾頌恩。記者陳正興／攝影

曾頌恩更透露，昨天頒發冠軍戒時，陳統恩、楊祥禾、許庭綸等新人都表情緊張，還被辜董虧「你們是第一次吧，因為都沒笑容」，曾頌恩也笑說：「我第一次也是這樣，後來發現老闆其實都有在注意我們，很用心。」

去年兄弟奪冠後的辜仲諒就曾宴請冠軍隊成員吃燒肉，曾頌恩說：「老闆有說，年底再請大家吃一次飯，大家應該知道是什麼意思。」而且順利的話，會比照世界12強中華隊奪冠後吃和牛等級燒肉，那一頓曾頌恩也有吃到。

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