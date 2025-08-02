中職／27歲從打工仔跨進職棒 王偉軒選秀上榜、兒子出生都在同一天

富邦悍將隊27歲大齡菜鳥王偉軒從「打工仔」搖身成為職棒選手，今天成為本屆選秀第一位升上一軍的選手，6月30日是他人生中的雙喜日，除了選秀上榜外，第一胎也是在同一天報到，他也因此缺席選秀日。

王偉軒曾在2019年選秀落選，此後即便參與過測試會，不曾再拿到選秀資格，原以為和職棒已經無緣，卻在今年因悍將二軍傷兵多到出賽人數不足，緊急從業餘球隊找人，原本只是幫忙吃局數，卻投出讓悍將眼睛一亮的壓制力，透過球團推薦參與今年選秀，第五輪上榜，正式跨進職棒。

王偉軒當天並未現身選秀會，而這背後其實有原因，他也說其實原本有計畫要去，「但那天我老婆生小孩。」這是夫妻倆的第一胎，預產期在7月，但因是剖腹，6月30日醫生才有時間，選在那天進產房，也因此錯過選秀會。

儘管外界預期上榜機率極高，但王偉軒心中並沒有那麼篤定，直到確定聽到自己的名字，開心了一下下，心情馬上又回到緊張情緒，因為還要等待兒子報到。

王偉軒今天正式升上一軍，成為同梯選秀中第一人，速度也超乎他的預期，「沒想過何時會上去，但沒想到會那麼快，但我還是有把自己該做的東西準備好，不管是球技或心態。」今天老婆、爸爸以及幾位親戚到場，談到迎接初登板的心情，王偉軒心中並無太大波瀾，「我現在是平靜的，沒什麼緊張感。」

王偉軒高中就讀桃園農工（現北科附工），與中信兄弟隊「美美」鄭浩均是高中同學，被問到鄭浩均高中時是不是就這樣，王偉軒笑說：「就是…我覺得…他很有自己想法，猜不透他在想什麼，他高中就這樣。」

許多球迷錯以為他可透過「自培轉正」正式成為悍將，這是對於規章的誤解，此「自培」非彼「自培」，可以轉正的「自培」為自主培訓，且限定當年選秀落選才具資格，王偉軒所簽的是自行培訓合約，通常用於選秀會前透過二軍實戰觀察選手，像是2021年江少慶、陳冠宇分別與悍將、樂天桃猿隊簽下自行培訓合約，呂彥青、胡智爲、吉力吉撈．鞏冠則是與龍隊簽自行培訓合約，都還是必須透過選秀正式決定歸屬。

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