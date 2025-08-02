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中職／教頭身分領到冠軍戒 平野惠一很有感：要幫沒拿到的人奪冠
中信慈善基金會董事長辜仲諒昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊，平野惠一第一次以總教練身分領到戒指，他回想起自己剛來看著別人拿戒指的心情，誓言今年要幫助沒拿到的球員拿下冠軍戒。
中信兄弟最近4年拿下3次台灣大賽冠軍，2021年奪冠時平野惠一沒參與到，隔年他來到兄弟擔任打擊兼內野統籌教練，看著隊友們紛紛收到冠軍戒，好在2022年他也成為冠軍隊成員，在2023年收下戒指。
昨天平野惠一領到為兄弟效力的第二枚冠軍戒，而且是他以教頭身分在去年率隊奪冠，平野表示：「經過了昨天，對於全隊的選手、教練、隊職員，有著更強烈感激之意。」
平野惠一回想，自己第一年來到這裡時也參與了頒發冠軍戒的儀式，「那一次自己沒有拿到，很不甘心，那種『好想要』的心情我沒有忘記，昨天也有人沒有拿到，我知道他們也會有這樣心情，我想幫他們拿下這個冠軍戒。」
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