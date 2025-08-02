快訊

港口一度暫封閉！長榮長月輪「50個貨櫃墜海」原因曝光 公司回應了

MLB／鄧愷威大聯盟初先發 過來人王建民給建議：不要讓出機會

台中南屯驚傳槍擊案！警衛室玻璃破裂 拖吊場女保全遭擊中送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／教頭身分領到冠軍戒 平野惠一很有感：要幫沒拿到的人奪冠

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊。圖／中信兄弟隊提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊。圖／中信兄弟隊提供

中信慈善基金會董事長辜仲諒昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊，平野惠一第一次以總教練身分領到戒指，他回想起自己剛來看著別人拿戒指的心情，誓言今年要幫助沒拿到的球員拿下冠軍戒。

中信兄弟最近4年拿下3次台灣大賽冠軍，2021年奪冠時平野惠一沒參與到，隔年他來到兄弟擔任打擊兼內野統籌教練，看著隊友們紛紛收到冠軍戒，好在2022年他也成為冠軍隊成員，在2023年收下戒指。

昨天平野惠一領到為兄弟效力的第二枚冠軍戒，而且是他以教頭身分在去年率隊奪冠，平野表示：「經過了昨天，對於全隊的選手、教練、隊職員，有著更強烈感激之意。」

平野惠一回想，自己第一年來到這裡時也參與了頒發冠軍戒的儀式，「那一次自己沒有拿到，很不甘心，那種『好想要』的心情我沒有忘記，昨天也有人沒有拿到，我知道他們也會有這樣心情，我想幫他們拿下這個冠軍戒。」

中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊。圖／中信兄弟隊提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊。圖／中信兄弟隊提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊。圖／中信兄弟隊提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊。圖／中信兄弟隊提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊。圖／中信兄弟隊提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊。圖／中信兄弟隊提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

平野惠一 中信兄弟 台灣大賽

延伸閱讀

中職／兄弟贏球讚對手 平野惠一：陳晨威 、林立的跑壘很好

中職／感謝平野牌「監視器」 黃韋盛：想成為讓他安心的打者

中職／板凳清空平野惠一嚇到 曾頌恩笑稱江坤宇是團寵

中職／板凳清空後兄弟球員猛轟 平野惠一：要讓他們生氣

相關新聞

中職／教頭身分領到冠軍戒 平野惠一很有感：要幫沒拿到的人奪冠

中信慈善基金會董事長辜仲諒昨天在台北大巨蛋，頒發2024年冠軍戒給中信兄弟隊，平野惠一第一次以總教練身分領到戒指，他回想...

中職／27歲從打工仔跨進職棒 王偉軒選秀上榜、兒子出生都在同一天

富邦悍將隊27歲大齡菜鳥王偉軒從「打工仔」搖身成為職棒選手，今天成為本屆選秀第一位升上一軍的選手，6月30日是他人生中的...

中職／周彥農改下周初登板 投手教練亂入打賭：這樣我很虧欸！

統一獅隊新人周彥農的初登板，從原訂今天要在新莊棒球場先發，因昨天的雨勢確定本周泡湯，一周來都在祈求不要下雨的他，也坦言「...

中職／鄭浩均腰部緊繃沒事照常先發 王建民：每局觀察

中信兄弟隊與樂天桃猿隊今日之戰沒有預告先發投手，原因是鄭浩均突然腰部緊繃，不過今天兄弟投手教練王建民表示，今天已經恢復正...

中職／申皓瑋前役提前退場因跟腱不適 先負責代打和短局數守備

富邦悍將隊主力外野手申皓瑋前一場出賽提前退場，總教練陳金鋒今天釋疑，他的腳後跟跟腱不舒服，今天要先發可能也不太行，會先放...

中職／狂！象迷提前24小時排隊 就為SUPER JUNIOR-D&E聯名球衣

為了SUPER JUNIOR-D&E設計的聯名球衣，有球迷提前24小時就開始排隊，中信兄弟球團在台北大巨蛋舉辦的《CHA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。