中職／周彥農改下周初登板 投手教練亂入打賭：這樣我很虧欸！

統一獅隊新人周彥農的初登板，從原訂今天要在新莊棒球場先發，因昨天的雨勢確定本周泡湯，一周來都在祈求不要下雨的他，也坦言「就差一天…」。投手教練霍斯曼在訪問途中加入聯訪，當場提出賭注：「如果你投不好，欠我1000元，如果你投好，我會握你的手。」讓周彥農苦笑說：「這樣我很虧欸！」

獅隊本周原本出現輪值空缺，總教練林岳平早在上周就已經預告將會啟用周彥農，他從周三開始隨隊，直到昨天的比賽因雨延賽後，確定本周的先發計畫取消，改到下周。

周彥農回想最早接到準備上一軍的通知時，是被二軍投手教練單獨叫去聊天，「跟我說接下來的計畫，準備一軍比賽，那時是說暫定，所以自己也不太確定，一直到越來越篤定，真的接到管理電話就跳起來，真的被我等到了。 」

周彥農最初接到的日期是8月3日的比賽，後來改到2日，他也說從這禮拜澄清湖棒球場的比賽就一直在祈禱不要下雨，「因為這樣我就會被延。」他說：「好不容易撐到現在，再一天就到我，結果又下雨，相信老天。」

儘管本周先發泡湯，他說：「心態還好，都是準備比賽，不會想這次沒丟到會不會下次就丟不好，一樣準備好自己，就當作更多時間準備自己。」有趣的是，訪問途中霍斯曼也亂入媒體群提問，詢問他的備戰準備，還當場提出對自己只賺不賠的賭注。

談到進入職棒後的成長，周彥農說是面對比賽的應對，高中時可能教練配什麼、說什麼就照著做，現在會加入更多自己的想法。至於是否想像過自己的初登板會是什麼畫面？他說：「會流很多汗吧！說不緊張是不可能，這是從小的夢想。」

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