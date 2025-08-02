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中職／鄭浩均腰部緊繃沒事照常先發 王建民：每局觀察
中信兄弟隊與樂天桃猿隊今日之戰沒有預告先發投手，原因是鄭浩均突然腰部緊繃，不過今天兄弟投手教練王建民表示，今天已經恢復正常，仍然安排他先發，「正常去出賽，每一局觀察他的狀況。」
中職聯盟昨天宣布，中信兄弟原定先發投手鄭浩均因身體狀況無法確定是否擔任先發，選擇不預告，因此為求公平，本場次兩隊皆不公布先發投手。
而王建民今天透露，鄭浩均是在昨天賽前重訓時使用到腰部，原本還正常，但坐車回到飯店後感到不適，經過昨天治療後，今天早上就恢復正常。
猿隊也公布今天先發投手交給威能帝，總教練古久保健二表示，今天到球場的路上，有收到兄弟總教練平野惠一的通知，知道對方先發投手的人選。
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