中職／申皓瑋前役提前退場因跟腱不適 先負責代打和短局數守備

富邦悍將隊主力外野手申皓瑋前一場出賽提前退場，總教練陳金鋒今天釋疑，他的腳後跟跟腱不舒服，今天要先發可能也不太行，會先放在代打或1、2局的代守。

悍將30日的比賽在6局打完就提前啟動換人，申皓瑋退場，中外野換上周佳樂。

陳金鋒表示，申皓瑋的腳跟跟腱在前兩天就有一點狀況，那天變更不舒服，「今天先發應該是沒有，後面代打或守1、2局應該是OK，「沒有很嚴重，只是那天當下在跑有不舒服。」申皓瑋本季先前就有腳部傷情，但鋒總表示，這回的狀況與之前不同。

另一位主力外野手王正棠則是持續沒有身歸期，陳金鋒表示，他的狀況上上下下、時好時壞，現在無法評估何時會回來，等進入二軍比賽後才能推斷。

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