中職／狂！象迷提前24小時排隊 就為SUPER JUNIOR-D&E聯名球衣

為了SUPER JUNIOR-D&E設計的聯名球衣，有球迷提前24小時就開始排隊，中信兄弟球團在台北大巨蛋舉辦的《CHANNEL B vol.2》K歌主題周展現超高人氣，現場已經大排長龍。

兄弟球團自8月1日至3日舉辦的主題週活動，明天邀請SUPER JUNIOR-D&E到場開球及演唱，東海與銀赫更是親自操刀設計的中信兄弟聯名球衣，今、明天在大巨蛋現場販售，售價2580元，一天限量販售3000件。

這款聯名球衣預計今天下午1點開賣，然而昨天下午1點就有球迷開始排隊，這次兄弟球團也採取嚴格限制，一人僅能買一件且需憑門票購買，依舊吸引球迷漏夜排隊。

東海與銀赫親自操刀設計的球衣，選用純白色作為基底，融合D&E官方LOGO中三大象徵元素：星星（ANNIE）、月亮（銀赫）、太陽（東海），並搭配SUPER JUNIOR-D&E專屬「應援色」寶藍色細節點綴，不僅展現團體特色，更蘊藏與粉絲間的深厚情感。球衣胸前「Brothers」字樣巧妙融入「D&E」標誌性細節。

商品推薦