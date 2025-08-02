U18世界盃／張乙安藍白賽打擊率破4成 多練三壘拚正選

穀保家商投打二刀流好手張乙安在U18世界盃棒球賽培訓隊藍白賽，維持好手感、打擊率破4成；進培訓隊除二壘外多練三壘守位，力拚留正選名單，他說，正式賽想對美國、跟最好的選手競技。

U18世界盃棒球賽台灣培訓隊持續集訓，內野手張乙安在先前藍白對抗賽維持手感，5戰僅有1場比賽沒有敲安，打擊率4成29，在7月31日與台鋼雄鷹隊二軍練習賽突破僵局制也敲出安打。

將升高三的張乙安首次入選培訓隊，他表示隊友都很強、可以互相學習，與同為內野的吳承皓交流最多，如果有打擊上面的問題，都會互相詢問切磋。

張乙安在母隊穀保家商擔任野手時守二壘，進到培訓隊後多練三壘守位，他表示，上一次守三壘應該是國中階段，教練團看中他臂力不錯，希望他在培訓隊集訓多練一個位置，一開始守三壘角度還不太習慣，但幾場比賽打下來、已經慢慢習慣。

張乙安是投打二刀流，先前台灣隊總教練廖宏淵曾透露，目前規劃張乙安主要還是擔任打者，若留在正選名單中，正式賽登板的機會應該不會太多。

張乙安則表示，一直都有維持二刀訓練，目標留在U18正選名單中，最想要對上美國隊，想要看看最好的選手是什麼樣子的。

張乙安的母隊教練評價他無論打擊、投球、守備、跑壘都好。張乙安也透露，學長陳睦衡曾鼓勵他有旅外的潛力；張乙安設下目標，高三最後一年希望打擊方面力量、穩定度、技巧都可以再提升，朝旅外目標努力。

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