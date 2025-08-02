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高雄企業砸百萬替台鋼雄鷹應援 「大師兄」林智勝引退賽更添看頭

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄企業砸百萬元替台鋼雄鷹贊聲，讓 「大師兄」林智勝引退賽更添看頭。記者王昭月／翻攝
高雄企業砸百萬元替台鋼雄鷹贊聲，讓 「大師兄」林智勝引退賽更添看頭。記者王昭月／翻攝

中華職棒下半球季開打，高雄起家的呈祥保險經紀公司投入150萬元力挺在地球隊台鋼雄鷹，昨晚獲邀開球，並動員300名員工到場應援。這場對上味全龍的賽事，台鋼雄鷹特別在左外野看台為「大師兄」林智勝掛上「引退」紀念看板，讓球迷共同回憶過往的「轟」狂時刻。

高雄澄清湖球場昨上演台鋼雄鷹對味全龍之戰，邀請呈祥保經董事長黃奕綱與執行長田安雄擔任開球嘉賓，賽程中雨勢一陣一陣，但無損球將的表現及球迷的熱情，最終0：0和局，一整夜精彩。

這次球季也是「大師兄」林智勝職棒生涯最後一次在澄清湖球場的系列賽，主場球隊台鋼雄鷹特別掛上引退紀念看板，並在三壘看台後方通道擺上林智勝在澄清湖62轟的紀錄板，點爆球迷熱情。

呈祥保經近年力挺高雄運動發展，繼去年底贊助TPBL高雄全家海神職籃隊後，今年與台鋼雄鷹結成「戰略夥伴」。董事長黃奕綱表示，公司同仁得知與台鋼雄鷹合作，十分興奮，除在球場打出支持台鋼廣告，也規畫專屬應援席，更動員300名員工到場觀戰應援。

黃奕綱表示，棒球是台灣的國球，須傾力扶植。此次與台鋼雄鷹的合作，除固定在主場外野展示相關看板外，雄鷹進入9局上半若仍領先，還規畫播放「迎接勝利」動畫，全力為主場球隊守護勝利。

大師兄林智勝將引退，台鋼雄鷹在澄清湖球場左外野設置紀念看板。圖／台鋼雄鷹提供
大師兄林智勝將引退，台鋼雄鷹在澄清湖球場左外野設置紀念看板。圖／台鋼雄鷹提供
呈祥保經與台鋼雄鷹結成戰略夥伴，董事長黃奕綱昨獲邀為賽事開球。記者王昭月／翻攝
呈祥保經與台鋼雄鷹結成戰略夥伴，董事長黃奕綱昨獲邀為賽事開球。記者王昭月／翻攝

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