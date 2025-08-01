中職／兄弟贏球讚對手 平野惠一：陳晨威 、林立的跑壘很好

中信兄弟今天雖然以7：5擊敗樂天桃猿隊，不過賽後總教練平野惠一特別點出陳晨威 、林立的跑壘實在太漂亮，之後要好好注意。

兄弟先發投手李博登在第1局被敲出4支安打，狂失3分，但接下來越投越穩，最終投出生涯新高的7局、失3分優質先發，也拿下個人第2勝。

李博登2勝都在大巨蛋拿下，平野惠一表示，感覺李博登在巨蛋比賽時都投很好，不知道這個場地對他來說是不是比較順，第1局雖然希望外野守備上，能夠防止對手進壘，但他還是頑強的投完了7局。

談完李博登表現，平野惠一也強調，「對手跑壘做得很好，像是陳晨威 、林立，我們也要好好針對這點防守。」

曾頌恩今天3打數3安打，不過平野惠一認為做得最好的是第2打席的保送，「就像我賽前說的，選到保送，後面才會有好的球可以攻擊，他今天攻擊也沒有硬往左半邊拉，有觀察對手的布陣，做得很好。」只不過平野也點出，曾頌恩今天手臂上有瑕疵，「他有用棒子彌補。」

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