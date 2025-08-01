中職／感謝平野牌「監視器」 黃韋盛：想成為讓他安心的打者

中信兄弟隊今天以7：5擊敗樂天桃猿隊，黃韋盛單場4安打貢獻2安打、2分打點，他特別感謝總教練平野惠一猶如「監視器」時刻緊盯，也希望自己能成為讓他安心的打者。

今天能夠4打數4安打，黃韋盛透露，球隊前面落後時有些戰術去執行，很開心有好的結果，今年自己在春訓時長打很多，但開季之後節奏反而亂掉，後來有打擊部門協助調整，將揮棒縮短、快速揮出，情蒐資料也注意對方引誘球，收到效果。

兄弟三位打擊教練莎拉、丹尼爾、詹姆斯之外，黃韋盛也提到總教練平野惠一都會關注自己，形容視線猶如監視器時時刻刻緊盯，「他自己以前是戰術型的打者，我希望自己能夠短打也能長打，加上守備位置多元，成為讓他安心的打者。」

黃韋盛透露，平野惠一不時也會難自己過去低潮經驗分享、灌灌心靈雞湯，「很謝謝他，開心在職棒遇到會盯我的教練，對我期許很高，我也想回饋給他，告訴自己爭氣點，拚給他看。」

黃韋盛會提早到球場特打，「我不是每天先發的那種，要提早準備好。」而本季2次拿下單場MVP都敲出單場4安，對於這樣的得獎標準，黃韋盛笑說：「好像太高了吧。」 中華職棒今天在台北大巨蛋進行中信兄弟出戰樂天桃猿三連戰首戰，終場兄弟象以7：5勝樂天桃猿，中信兄弟黃韋盛（圖）4打數4安打獲單場MVP。記者許正宏／攝影

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