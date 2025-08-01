中職／澄清湖降下大雨 龍鷹戰成本季第2場裁定和局

在澄清湖棒球場的味全龍與台鋼雄鷹之戰，賽前已經因為雨勢延後開打，打到6局下現場又降下大雨，由於已經打滿5局，兩隊最終就以0：0裁定和局。

今天比賽原本就延後到7點40分才開打，打到6局上林孝程敲出安打後，無人出局輪到劉基鴻打擊時，突然雨勢變大，現場緊急喊停，延到9點40分才恢復比賽。

不料打完6局上，現場雨勢又再起，主審王俊宏裁定和局，此戰成為中職本季第2場和局，前一次是7月27日雄鷹北上作客對上樂天桃猿隊，兩軍上演打擊大混戰，打到9局下、7：7平手之際因雨暫停，最終未能恢復進行，裁定和局收場。

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