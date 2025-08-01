中職／澄清湖降下大雨 龍鷹戰成本季第2場裁定和局
在澄清湖棒球場的味全龍與台鋼雄鷹之戰，賽前已經因為雨勢延後開打，打到6局下現場又降下大雨，由於已經打滿5局，兩隊最終就以0：0裁定和局。
今天比賽原本就延後到7點40分才開打，打到6局上林孝程敲出安打後，無人出局輪到劉基鴻打擊時，突然雨勢變大，現場緊急喊停，延到9點40分才恢復比賽。
不料打完6局上，現場雨勢又再起，主審王俊宏裁定和局，此戰成為中職本季第2場和局，前一次是7月27日雄鷹北上作客對上樂天桃猿隊，兩軍上演打擊大混戰，打到9局下、7：7平手之際因雨暫停，最終未能恢復進行，裁定和局收場。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言