U12世界盃／陳啟盛飆出生涯最速 台仍有冠軍戰機會

U12世界盃棒球賽台灣隊陳啟盛今天對美國比賽2局登板化解危機、展現壓制力，直到5局下接連被敲安打失分退場，飆出生涯最速119公里，他表示希望整理好心情、搶下接下來每一勝。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽，台灣隊今天迎戰美國隊，陳啟盛2局下球隊3比1領先，無人出局，一、二壘有人時接替登板，先投出三振，隊友雖然有發生守備失誤，但陳啟盛沒有受到太大影響，連抓2個出局數、沒有失分，

陳啟盛投到5局下有狀況，投出1次保送、被敲4支安打失掉4分，兩隊5比5平手時退場，美國隊6局下敲出再見安打，台灣隊5比6吞敗。

陳啟盛今天總計投4局被敲出6支安打，投出3次三振，失掉5分責失分，先前最快球速約116公里，今天轉播顯示最快球速突破至119公里。

陳啟盛表示，賽前教練團就有告知要隨時準備，上場面對危機把球投進好球帶、丟給打者打，交給守備處理，前半段感覺不錯，但5局有點失投、被美國隊打者掌握到，美國隊打者跟其他球隊相比力量很大，球被咬中都會飛蠻遠的。

至於打擊方面，陳啟盛表示，美國隊先發投手控球不是很穩，但第2任投手瓦拉德斯（Kristian Valadez）球速快，可以破120公里，比賽後半段越投越穩，沒辦法掌握得很好。

台灣隊選手賽後情緒低落，陳啟盛表示，賽後教練有鼓勵大家，調整好心情面對明天的比賽，也想要跟隊友說，接下來每一場，大家繼續努力每場都能贏下來。

台灣隊今天賽後戰績2勝2敗，日本、韓國、美國目前戰績都是3勝1敗，台灣明天與韓國交手，美國與日本交手，若美國、韓國搶勝，則美韓晉級冠軍戰，若日本贏美國，台灣贏韓國，台灣還有機會透過比較對戰優質率（TBQ）晉級冠軍戰。

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