中職／黃韋盛4安猛打發動攻勢 江坤宇補刀擊退桃猿
中信兄弟從落後打回領先，黃韋盛成攻勢發動機，單場4安敲回2分也跑回2分，江坤宇3安、4打點成為補刀王，最終就以7：5擊敗樂天桃猿隊取得2連勝，也穩住下半季龍頭位置。
兄弟今天雖然面對3分落後開局，但2局下滿壘時江坤宇高飛犧牲打先追回1分，3局下再次製造滿壘換黃韋盛的內野安打跑出1分打點。
5局下曾頌恩敲出二壘安打，接著黃韋盛的二壘安打追平比數自己也靠回傳失誤跑上三壘，2出局後江坤宇的內野安打追加1分，單局3分攻勢逆轉。
7局下又是曾頌恩、黃韋盛連續兩支安打開啟攻勢，王威晨敲出左外野飛球造成失誤敲回1分，江坤宇又補刀敲回2分打點，拉開到4分的保險分差。
兄弟先發投手李博登在第1局被敲出4支安打，狂失3分，但接下來越投越穩，第6、第7局都是三上三下，最終投完7局被敲8支安打、失3分，反而拿下本季第2勝，也是連2場投出優質先發。
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