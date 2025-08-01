U12世界盃／台吞敗換投時機是賭注 教頭肯定選手表現

U12世界盃棒球賽台灣隊比賽後半段失守以5比6不敵美國，總教練章子健坦言換投時機點是賭注，賽後球員落淚，章子健鼓勵選手，能扛住國家隊壓力走到這裡，表現值得肯定。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與美國比賽一度4分領先，5局下被美國隊扳平，6局下被敲出再見安打吞敗。

總教練章子健賽後受訪表示，場上的每個決定都很掙扎，陳啟盛2局接替登板之後展現壓制力，5局下有狀況是否換投，也是賭注，當下的評估認為投球還是有壓制能力，球速速度也沒有變慢，都還有在113、114公里左右。

章子健表示，幾次守備機會沒有掌握，但知道球員都盡力了，結果教練承擔，美國隊比賽後半段掌握度好，士氣被對手打起來、沒辦法壓制住美國隊打線，但整體而言，這場比賽前半段台灣隊表現很好，教練團會再修正調度時機。

賽後許多球員難過落淚，章子健表示，可以穿上國家代表隊的球衣代表參賽，以選手為榮，在這麼多觀眾面前扛住壓力很不容易，可以走到這邊、選手的表現值得肯定，也會鼓勵他們繼續堅持下去。

台灣隊今天賽後戰績2勝2敗，日本、韓國、美國目前戰績都是3勝1敗，台灣還有拚冠軍戰機會，明天與韓國交手非贏不可，章子健表示，「都走到這裡了、全力拚」。

商品推薦