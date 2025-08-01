快訊

現場飄汽油味！南橫一家五口墜谷失聯 河床見「扭曲車體」深埋土石堆

美經濟前景添陰霾 美股電子盤、台指期夜盤一片綠

知情官員曝台美7月8日前已敲定基本協議 川普拖延是為了「它」

U12世界盃／台吞敗換投時機是賭注 教頭肯定選手表現

中央社／ 台南1日電

U12世界盃棒球賽台灣隊比賽後半段失守以5比6不敵美國，總教練章子健坦言換投時機點是賭注，賽後球員落淚，章子健鼓勵選手，能扛住國家隊壓力走到這裡，表現值得肯定。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，台灣隊與美國比賽一度4分領先，5局下被美國隊扳平，6局下被敲出再見安打吞敗。

總教練章子健賽後受訪表示，場上的每個決定都很掙扎，陳啟盛2局接替登板之後展現壓制力，5局下有狀況是否換投，也是賭注，當下的評估認為投球還是有壓制能力，球速速度也沒有變慢，都還有在113、114公里左右。

章子健表示，幾次守備機會沒有掌握，但知道球員都盡力了，結果教練承擔，美國隊比賽後半段掌握度好，士氣被對手打起來、沒辦法壓制住美國隊打線，但整體而言，這場比賽前半段台灣隊表現很好，教練團會再修正調度時機。

賽後許多球員難過落淚，章子健表示，可以穿上國家代表隊的球衣代表參賽，以選手為榮，在這麼多觀眾面前扛住壓力很不容易，可以走到這邊、選手的表現值得肯定，也會鼓勵他們繼續堅持下去。

台灣隊今天賽後戰績2勝2敗，日本、韓國、美國目前戰績都是3勝1敗，台灣還有拚冠軍戰機會，明天與韓國交手非贏不可，章子健表示，「都走到這裡了、全力拚」。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 美國隊

延伸閱讀

U12世界盃／墨國米蘭達寫紀錄 對韓飆127公里

U12世界盃／佐橋陸公投打都不俗 穿17號球衣盼超越大谷翔平

U12世界盃／古夢杰右前臂挫傷休兵 改李權恩扛4棒

U12世界盃／佐橋陸公3分砲單局攻6分 日本逆轉多明尼加

相關新聞

中職／19596人！兄弟黃潮襲來 創大巨蛋周五最高票房

中信兄弟隊今晚在台北大巨戰迎戰樂天桃猿隊，吸引19596人進場，改寫本季周五最高票房紀錄，也是大巨蛋啟用以來的周五最高票...

U12世界盃／中華隊苦澀敗給美國 2日抗韓一定要贏

中華隊在U12世界盃少棒賽複賽第二場面對強敵美國隊，連串攻勢打退賽前防禦率0的美國隊王牌，然而卻丟掉4分領先，以5：6吞...

中職／職場就是競爭環境 張奕看終結者位置不想放手

曾峻岳缺陣期間，富邦悍將隊在第9局找到新一任終結者張奕，守護通往勝利的最後一道關卡表現稱職，儘管曾峻岳回歸，悍將目前未打...

中職／兄弟為「坤坤寶貝」板凳清空 江坤宇被觸身寫生涯新高

中信兄弟隊江坤宇在7月30日被台鋼雄鷹隊石萬金的觸身球砸中，一度引發兩隊板凳清空，而這一球也讓江坤宇累積15次觸身球、寫...

中職／富邦啦啦隊新學妹加入 8/12新莊主場亮相

中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今年從800名女孩中選出10名練習生，將以團名Fubon Angels Min...

中職／板凳清空後兄弟球員猛轟 平野惠一：要讓他們生氣

中信兄弟在7月30日與台鋼雄鷹隊之戰，打到一半兩隊清空板凳，總教練平野惠一還在狀況外，但馬上加入阻攔選手行列，看到球隊在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。