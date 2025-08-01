中職／19596人！兄弟黃潮襲來 創大巨蛋周五最高票房

中信兄弟隊今晚在台北大巨戰迎戰樂天桃猿隊，吸引19596人進場，改寫本季周五最高票房紀錄，也是大巨蛋啟用以來的周五最高票房，「CHANNEL B Vol.2」K歌主題活動第一天就開出亮麗成績單。

兄弟今起一連三天舉辦「CHANNEL B Vol.2」K歌周，今天小試身手，明天還有韓國人氣女團 ITZY 開球，賽後則是戴佩妮、張棟樑、ITZY演唱，周日更邀請SUPER JUNIOR-D&E開球，並與蕭秉治在賽後開唱，還有兄弟球員的「我不是歌手」獻唱。

今天在沒有演唱嘉賓的加持下，兄弟預售票就已經突破1萬5，結算票房更寫下新高，超越原本7月25日統一獅隊在台北大巨蛋的17711人周五最高票房紀錄，也超越去年自己在台北大巨蛋啟用元年寫下的周五18974人進場紀錄。

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