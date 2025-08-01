U12世界盃／中華隊苦澀敗給美國 2日抗韓一定要贏

中華隊在U12世界盃少棒賽複賽第二場面對強敵美國隊，連串攻勢打退賽前防禦率0的美國隊王牌，然而卻丟掉4分領先，以5：6吞下苦澀一敗，複賽陷入2勝2敗的不利局面，而日、美、韓都取得3勝1敗。

中華隊今天1局上就靠陳啟盛適時長打，在無人出局、一二壘有人時的二壘安打，先馳得點，只不過1局下也被美國隊奇科德羅夫（Christopher Chikodroff）敲二壘安打，加上二壘手發生接球失誤，讓美國隊追平比數。

不過2局上中華隊很快再啟攻勢，李秉容二壘安打開局，再靠捕逸上三壘，何羣用短打成功讓中華隊強迫取分攻下超前分，胡誠恩再補上適時安打，單局攻2分。

美國隊先發投手威爾海特（Jameson Wilhite）賽前在對捷克和南韓合計投2.2局、無失分，然而今天面對中華隊1.2局被敲3支安打，丟掉3分都是責失，提前退場。

中華隊先發投手李秉容連兩天登板，在2局下出現不穩，連續兩次四壞保送後決定換投，好在接替的陳啟盛守住危機，雖然投出三振後遇到隊友失誤變滿壘，但他仍成功製造內野飛球出局、三振，凍結壘包。

4局上中華隊幸運值點滿，何羣保送上壘後，林楷宸的觸擊點成飛球，但三壘手來不及接殺形成內野安打，1出局後謝承濬選到保送形成滿壘，2出局後李權恩敲出內野飛球也造成失誤，讓中華隊跑回2分，取得5：1領先。

陳啟盛接手後投了3局沒有失分，不料4局下保送開局後，被敲了4支安打，有2支是在2出局之後，讓美國隊攻下4分追平比數。

6局上中華隊在1出局後，謝承濬敲出的內野平飛球被游擊手飛撲接殺，陳啟盛敲出的中外野飛球也被美技接殺，讓氣勢倒向美國隊；6局下陳啟盛投出保送後由鍾定栩接手，結果也投出保送，最後被奇科德羅夫敲出再見安打而輸球。

中華隊輸球後，明天與南韓隊是複賽最後一戰，必須自己贏球才能與南韓同為3勝2敗，而另一場日美對決也勢必有一隊3勝2敗，三隊互咬下才有機會晉級冠軍戰。

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