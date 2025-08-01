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中職／富邦啦啦隊新學妹加入 8/12新莊主場亮相
中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今年從800名女孩中選出10名練習生，將以團名Fubon Angels Mini亮相，預計8月12日於新莊主場正式合體登場。
「2025 Fubon Angels Mini徵選」吸引超過800名女孩報名，歷經3階段程序選拔，最終由富邦育樂總經理陳昭如與專業評審團選出10名練習生。
陳昭如表示，啦啦隊現有23名成員要面對職籃與職棒球季，人力短缺，加上接下來規劃在新莊右外野安排女孩應援，因此透過徵選補充成員，盼帶給球迷更好的應援氣氛。
新成員之一的許芸目前也是台灣大學研究所應屆新生，從小喜歡跳舞的她接受朋友鼓勵參加徵選，她說，雖然練習很辛苦，但是仍會在學業與啦啦隊生活中取得平衡，完成夢想。
此外，小芊與艾曼達則曾以「紅運少女」之姿登上台北大巨蛋，在世界棒球12強賽中亮相，兩人對棒球場上的應援模式並不陌生；貝兒與陳愉則有職籃啦啦隊經驗，對棒球場上的應援也躍躍欲試。
10名練習生將自8月12日起在富邦悍將新莊主場公開登場，下半季平日賽事會在1、2、7、8、9局於右外野，以及平假日部分場次的4、5、6局於內野環形舞台應援，預計今年底亦將加入富邦勇士主場，進一步累積跨聯盟應援實戰經驗。
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