U12世界盃／墨國米蘭達寫紀錄 對韓飆127公里

U12世界盃棒球賽複賽墨西哥今天與韓國隊交手，墨西哥先發投手米蘭達（Eduardo Miranda）寫紀錄，飆出127公里球速，為U12世界盃史上最快，改寫2019年古巴隊投手紀錄。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽墨西哥隊今晚與韓國隊交手，墨西哥隊先發投手米蘭達開賽屢屢飆速，轉播顯示最快球速投到127公里，改寫賽會紀錄。

U12世界盃棒球賽先前最快球速紀錄為2019年古巴隊投手普利艾托（Alejandro Prieto）的125公里。

米蘭達雖然球速快，但沒能壓制韓國隊打線，2局下控球有狀況，連續投出3次四壞保送後，被敲出安打失掉2分，再因為盜壘、滾地球、安打掉分，2局沒有投完退場，韓國隊把握串聯攻勢單局攻下6分，2局下取得6比0領先。

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