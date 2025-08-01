快訊

現場飄汽油味！南橫一家五口墜谷失聯 河床見「扭曲車體」深埋土石堆

美經濟前景添陰霾 美股電子盤、台指期夜盤一片綠

知情官員曝台美7月8日前已敲定基本協議 川普拖延是為了「它」

U12世界盃／墨國米蘭達寫紀錄 對韓飆127公里

中央社／ 台南1日電

U12世界盃棒球賽複賽墨西哥今天與韓國隊交手，墨西哥先發投手米蘭達（Eduardo Miranda）寫紀錄，飆出127公里球速，為U12世界盃史上最快，改寫2019年古巴隊投手紀錄。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽墨西哥隊今晚與韓國隊交手，墨西哥隊先發投手米蘭達開賽屢屢飆速，轉播顯示最快球速投到127公里，改寫賽會紀錄。

U12世界盃棒球賽先前最快球速紀錄為2019年古巴隊投手普利艾托（Alejandro Prieto）的125公里。

米蘭達雖然球速快，但沒能壓制韓國隊打線，2局下控球有狀況，連續投出3次四壞保送後，被敲出安打失掉2分，再因為盜壘、滾地球、安打掉分，2局沒有投完退場，韓國隊把握串聯攻勢單局攻下6分，2局下取得6比0領先。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

球速 韓國隊

延伸閱讀

U12世界盃／佐橋陸公投打都不俗 穿17號球衣盼超越大谷翔平

U12世界盃／古夢杰右前臂挫傷休兵 改李權恩扛4棒

U12世界盃／佐橋陸公3分砲單局攻6分 日本逆轉多明尼加

U12世界盃／李權恩扎實長打添自信 8/1對美全力拚

相關新聞

中職／19596人！兄弟黃潮襲來 創大巨蛋周五最高票房

中信兄弟隊今晚在台北大巨戰迎戰樂天桃猿隊，吸引19596人進場，改寫本季周五最高票房紀錄，也是大巨蛋啟用以來的周五最高票...

U12世界盃／中華隊苦澀敗給美國 2日抗韓一定要贏

中華隊在U12世界盃少棒賽複賽第二場面對強敵美國隊，連串攻勢打退賽前防禦率0的美國隊王牌，然而卻丟掉4分領先，以5：6吞...

中職／職場就是競爭環境 張奕看終結者位置不想放手

曾峻岳缺陣期間，富邦悍將隊在第9局找到新一任終結者張奕，守護通往勝利的最後一道關卡表現稱職，儘管曾峻岳回歸，悍將目前未打...

中職／兄弟為「坤坤寶貝」板凳清空 江坤宇被觸身寫生涯新高

中信兄弟隊江坤宇在7月30日被台鋼雄鷹隊石萬金的觸身球砸中，一度引發兩隊板凳清空，而這一球也讓江坤宇累積15次觸身球、寫...

中職／富邦啦啦隊新學妹加入 8/12新莊主場亮相

中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今年從800名女孩中選出10名練習生，將以團名Fubon Angels Min...

中職／板凳清空後兄弟球員猛轟 平野惠一：要讓他們生氣

中信兄弟在7月30日與台鋼雄鷹隊之戰，打到一半兩隊清空板凳，總教練平野惠一還在狀況外，但馬上加入阻攔選手行列，看到球隊在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。