中職／兄弟洋投韋禮加與羅戈續前緣 很高興到台灣打球
開始隨隊的中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊新洋投韋禮加今天表示，3年前起就想探尋到台灣打球機會，且剛好與去年世界12強棒球賽委內瑞拉隊友羅戈再同隊，很開心能到台灣打球。
簽下新洋投柯威士（William Cuevas）與韋禮加（Jesus Vargas）的兄弟晚間在台北大巨蛋對戰樂天桃猿隊，韋禮加表示，還在調時差，但感覺非常好，3日進牛棚練投後再看投手教練怎麼安排，「已經準備好。」
他說，一直聽說台灣棒球層級很高，已約3年都在探尋有沒有到台灣打球機會，這次終於有機會，希望可幫球隊贏下勝利。他之前在墨西哥聯盟一直沒機會，直到12強賽到日本比賽，才有機會被亞洲球隊看到。
12強賽與羅戈（Nivaldo Rodríguez）是隊友的韋禮加表示，確定要到兄弟打球後就聯繫羅戈，「他也一直在教我很多東西、球隊文化。」
他說，之前打冬季聯盟時，由於球隊領隊是曾效力兄弟的投手克拉帝（Victor Garate），他之前就知道兄弟，也知道兄弟有「百萬象迷」，一踏進大巨蛋就很驚豔。
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