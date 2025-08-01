中職／林立傷癒回一軍談FA順其自然 可出賽最重要
中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊主力球員林立今天回一軍，近年一直遇傷勢困擾的林立說，受傷只能透過休息再回歸，對獎項、自由球員（FA）持順其自然心態，「可以出賽最重要。」
林立最快明年球季結束就可取得FA資格，但近年一直遇傷勢困擾的林立說，「說不定人家不要我」，不必太在意，什麼東西都沒準備好就不用談後面了。
林立4月滑壘導致腳踝受傷、遭下放二軍，5月回帶傷一軍出賽，6月24日再下二軍；桃猿晚間在台北大巨蛋交手中信兄弟隊，林立先發打第3棒、擔任右外野手。
今年不斷因傷缺陣的林立表示，受傷就是這樣，只能靠休息再回歸，硬撐不會比較好。這些算是累積的傷勢，腳的關係影響手，一個地方受傷就牽連到其他地方，「就是經驗，不是只要注意受傷的地方。」
只在二軍打3場賽事就回一軍的林立說，很久沒比賽，一軍強度較高，希望想辦法打好。
回一軍首戰就在台北大巨蛋，林立開玩笑說，在二軍已曬很多太陽，有大巨蛋就不必擔心曬太陽、淋雨。
桃猿將林立、野手馬傑森、投手王志煊與霸鉧德（Jonathan Bermúdez）拉上一軍，將野手曾冠傑、蔡鎮宇及投手舒治浩下放二軍。
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