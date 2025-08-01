棒球／火星人棒球大會開打 彭政閔選苗栗舉行有深意

由「恰恰」彭政閔創立的台灣火星人運動發展協會所舉辦的「火星人棒球大會」，今天在苗栗後龍溪高灘地棒球場熱鬧開打！共有12支來自苗栗、新竹、台中、南投、桃園等軟式少棒球隊參賽，也是國內少見社區與校隊綜合交手的賽事。

首日賽程兩支社區球隊火星小子及清安小熊，都在預賽拿下兩勝，暫時取得分組第一，另外南投千秋國小同樣取得兩勝，在Ａ組中穩定晉級。

台灣火星人運動發展協會是中信兄弟二軍總教練彭政閔在2017年5月創立，以「火星恰」來由命名，其目的希望能協助各級、各項目運動員的基礎訓練及多元發展，並投入資源改善運動員的訓練環境。

成立以來，也經常捐贈球具給各地基層球隊，並提供需要協助的小球員就學、訓練、裝備等支持，同時也在各地進行公益訓練營，近兩年分別前往離島蘭嶼及澎湖舉辦，皆獲得地方基層的肯定。

2021年元月台灣火星人運動發展協會首度在台中舉辦「第一屆火星人盃軟式少棒賽」，共有六隊參加，不過後來受到新冠疫情影響停辦三年，去年彭政閔重啟復辦計畫，同時為能協助台灣棒球均衡發展，特別選擇苗栗縣後龍溪高灘地棒壘球場為比賽地點，期盼能提升苗栗基層棒球強度。

此外受美國威廉波特世界少棒聯盟賽事的啟發，因此將首次復辦的比賽命名為「火星人棒球大會 暨U13全國軟式少棒邀請賽」，包含社區與校隊，增設家長組比賽，現場也舉辦園遊會及棒球學苑等，希望能舉辦一個開心打球、親子同樂的棒球賽事。

本次2025火星人棒球大會共邀請12支球隊參加，包含苗栗7支球隊，分別是僑成、通霄、開礦、汶水、卓蘭及烏眉楓樹分校，還有清安小熊社區球隊，外地球隊則有新竹六家、新竹大同、台中德芙蘭、南投千秋以及火星小子社區球隊。

12隊將分為三組進行預賽後，取前八強進入複決賽。其中樂天桃猿鄭兆行教練的兒子這次也有參加火星人棒球大會，是僑成國小的主力選手。

此次火星人棒球大會除受到苗栗縣政府及高林運動的大力支持外，大會以推廣永續概念出發，比賽及活動現場所有的輸出背板及佈置物，皆由弋之春創意巨業以瓦愣紙器製作，可再回收利用。

此外為增加親子棒球交流，本次設有家長組，分別由火星小子及清安小熊兩隊社區棒球隊的家長在今年成軍，周六（2日）也將一起以球會友，形成孩子打球也為爸爸媽媽加油的親子互動景象。

明天上午10點將在後龍溪高灘地Ｃ棒球場進行大會開幕儀式，並由彭政閔主持，開幕之後現場也將舉辦園遊會，除了有苗栗美食，也有棒球互動攤位以及抽獎活動，還有許多以紙器製作的打卡裝置物及彭政閔的人形立牌提供大家拍照。 2025火星人棒球大會今天開打。圖／台灣火星人運動發展協會提供 2025火星人棒球大會今天開打。圖／台灣火星人運動發展協會提供

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