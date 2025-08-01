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中職／板凳清空平野惠一嚇到 曾頌恩笑稱江坤宇是團寵

中央社／ 台北1日電
中信兄弟總教練平野惠一。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
中信兄弟總教練平野惠一。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊野手江坤宇7月30日賽事遭觸身球，兄弟與雄鷹板凳清空衝突，江坤宇及總教練平野惠一今天坦言有嚇到；野手曾頌恩笑說，因為江坤宇是「團寵」。

兄弟7月30日在台中市洲際棒球場交手台鋼雄鷹隊，3局下兄弟野手許基宏從雄鷹先發投手石萬金（Spenser Watkins）手中轟出滿貫砲，曾頌恩接著又敲2分砲，下一棒江坤宇馬上遭石萬金觸身球，引發板凳清空衝突。

江坤宇及平野惠一事發當下都嚇一跳，本來只是要上場關心江坤宇的平野惠一笑說，真的嚇一跳，想說發生什麼事，馬上去擋選手，「打擊教練還一直在後面推我。」

他說，石萬金應該不是故意的，但選手們當時真的很氣憤，大家好像找到共同敵人、變更團結，「可能每天都要讓他們生氣一下。」

「剛好沒有看到」的江坤宇表示，當下在看防護員、平野惠一，（其他的事）都是回去看影片才看到，可能是當下氣氛，還是很謝謝隊友。

敲出全壘打後就發生衝突的曾頌恩笑說，不知為何板凳清空都常在他不經意時，「大家怎麼都衝出去了？」他打擊後脫護具到一半大家就開始罵來罵去，轉過頭人都不在了。

他笑說，江坤宇是大家的「寶貝」要保護，反應會較大，「如果我被丟就不是這樣了。」

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江坤宇 曾頌恩 平野惠一

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