中職／兄弟出戰樂天 象隊李博登對戰猿隊主投霸鉧德
中華職棒今天在台北大巨蛋進行中信兄弟出戰樂天桃猿三連戰首戰，兩隊上演洋投對決，樂天派出霸鉧德擔任先發而中信兄弟則推出李博登掛帥主投，這場比賽是樂天洋投霸鉧德下放二軍隔一個月再升上一軍，並且也是他在台北大巨蛋的首場出賽，他在本季單場先發投球局數最多就是5局，能否拉長局數分擔牛棚壓力還需觀察，而黃衫軍由六月份才來台的外籍左投李博登先發，這場比賽將是李博登生涯首場對戰桃猿，李博登在上周六也在台北大巨蛋出賽先發對戰統一7-ELEVEn獅隊、投出6局無失分的優質先發取得來台效力的第一場勝投。
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