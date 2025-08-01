影／ITZY擔任中信兄弟K歌主題日演唱嘉賓　今晚搭機抵台

中信兄弟隊將於8月1到3在台北大巨蛋擔任主隊，對樂天桃猿隊進行3連戰，《CHANNEL B vol.2》K歌主題周邀請到超人氣五人女團ITZY於明天擔任演唱嘉賓。ITZY今晚搭機抵台，不少粉絲趁著難得可以接近偶像的機會送上禮物跟小卡，團員們都親手接下十分寵粉。

ITZY搭乘大韓航空KE-187航班抵台，在工作人員及保鑣陪同下步出候機室，現場約有20多名粉絲接機，並親手送上禮物跟卡片，團員們一一收下並與粉絲互動，隨後即搭乘電動車前往商務中心辦理辦理入境手續。將於明天在林口體育館舉辦演唱會的EXO都敬秀也搭同班機抵台，同樣經商務中心通關入境。

中信兄弟隊8月將在大巨蛋進行16場賽事，其中8場主場、8場客場，首先登場為8月1日到3日面對樂天桃猿隊的系列賽。搭配K歌主題周活動，2日邀請戴佩妮、張棟樑、ITZY，3日邀請SUPER JUNIOR-D&E、蕭秉治，門票銷售熱絡，2日已售出超過3.5萬張，3日則是賣出超過3萬張。 YUNA親手接下粉絲禮物跟卡片。記者黃仲明／攝影 ITZY今晚搭機抵台。記者黃仲明／攝影 ITZY主動向媒體揮手，十分親民。記者黃仲明／攝影 將於明天在林口體育館舉辦演唱會的EXO都敬秀也搭同班機抵台，同樣經商務中心通關入境。記者黃仲明／攝影 ITZY今晚搭機抵台。記者黃仲明／攝影

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