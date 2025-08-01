中職／早就聽說「百萬象迷」 韋禮加：一直喜歡台灣棒球

委內瑞拉籍投手韋禮加（Jesus Vargas）季中加入中信兄弟，不僅陣中有12強隊友羅戈，過去更因克拉帝、東尼兩位前兄弟洋將認識台灣，「這3年都想來台灣，很開心現在終於實現這個目標。」

26歲的韋禮加美職體系最高曾在3A留下出賽紀錄，近年來則是轉戰墨西哥聯盟，去年世界棒球12強賽更是在複賽擔任委內瑞拉對上美國隊的先發，加盟兄弟成為他第一次的亞洲棒球體驗。

韋禮加表示，自己剛來到台灣，還在調整時差，但身體感覺很好，預計明天會進牛棚投球，由投手教練決定登板的時間，「雖然因為時差，這2天休息沒有很完整，但我感覺是很好。」

「一直喜歡台灣棒球。」韋禮加透露，自己認識同樣是委內瑞拉的前兄弟洋將克拉帝、東尼，從他們口中也知道「百萬象迷」，也知道台灣棒球的層級很好，很有競爭力。

中信兄弟隊新洋投韋禮加。圖／中信兄弟隊提供

由於韋禮加先前都在墨西哥聯盟打球，其他球隊要簽下比較複雜，「因為12強來亞洲打球，被球探看到，才有這個機會。」

而宣布加盟之後，韋禮加也與12強隊友羅戈聯繫，「就是互相聊聊，來到這邊之後，他也告訴我這邊的狀況，幫助我學習台灣的文化。」

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