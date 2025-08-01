中職／全壘打大賽助攻本季首轟 曾頌恩老是錯過板凳清空

去年敲出生涯新高的10轟，曾頌恩今年卻直到7月30日、本季第38場出賽才敲出首轟，當下他動作激昂，是在跟自己對話，而明星賽的全壘打大賽似乎也有點幫助。

7月30日對上台鋼雄鷹隊之戰，兄弟在3局下先由許基宏的滿貫砲逆轉比數，曾頌恩也補上一發兩分砲，他說，當下動作就是自然反應，因為成績跟開季自己設定的差距很大，球季都過了一半，只能持續調整，「那一天真的比較開心，希望會延續下去。」

曾頌恩原本希望今年能挑戰15到20轟，但如今連一半都還沒達到，讓他有些低落，「教練也說，可能我去年成績比較好，今年會比較鑽牛角，揮棒不差，但上去就會亂掉，跟著投捕的節奏走。」現在曾頌恩重新修正，目標是比去年更好就好。

拿下今年明星賽全壘打大賽冠軍後，曾頌恩也終於敲出本季第一轟，他說，感覺多少有一點幫助，因為自己春訓跟季後訓練都沒有往年順利、扎實，導致肌力、揮棒機制跑掉，「透過那3分鐘全力揮擊，讓自己找回一些感覺、心肺。」

中信兄弟隊曾頌恩敲出本季首轟。圖／中信兄弟隊提供

而明星賽之後，曾頌恩在打擊練習時也找回一些感覺，「但還是差一點，（開轟）那天總教練有告訴我一些打擊技巧、心理，各方面重整一次，要我比賽大膽去做，不要因為現在成績快要跟身高比（打擊率），就把自己想得那麼差，還是大膽去做，結果讓它自然發生。」

這一轟也剛好是家中二寶誕生後的第一轟，曾頌恩露出大大笑容說：「很剛好，小朋友出來有帶運氣。」

有趣的是，這一轟之後江坤宇被觸身球打到，曾頌恩表示，自己當下有想，但應該不是因為自己開轟後動作影響，反而是自己已經第三次錯過挺隊友時機，「去年有兩次，都是我守備完走回來，聽到觀眾在叫才發現，那天是打擊完回來脫護具，一轉頭怎麼人都不見了，每次要挺隊友都變最後一個。」

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