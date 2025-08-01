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中職／板凳清空後兄弟球員猛轟 平野惠一：要讓他們生氣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟與台鋼雄鷹發生板凳清空。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟與台鋼雄鷹發生板凳清空。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟在7月30日與台鋼雄鷹隊之戰，打到一半兩隊清空板凳，總教練平野惠一還在狀況外，但馬上加入阻攔選手行列，看到球隊在衝突後猛敲全壘打，平野笑說：「可能每天都要讓他們生氣。」

當天3局下在許基宏滿貫砲、曾頌恩兩分砲之後兄弟逆轉比數，然而下一棒江坤宇就被觸身球砸到，鏡頭捕捉到原本上場關心江坤宇傷勢的平野，一回頭卻看到選手們都衝上場，嚇了一跳才加入行列。

「びっくりした（嚇到了）」平野惠一今天還原當下心情，「看到一堆人，想說是發生什麼事。後來我衝上去擋人，結果詹姆斯（助理打擊教練）在後面推我。」

當下兄弟球員是因石萬金催促江坤宇上一壘的手勢而不滿，不過是否也可能誤會平野惠一上場是要抗議？平野笑說：「誤會的可能性不是零，不過選手們是真的滿氣憤的。我是沒看到對方做什麼，但（觸身）不是故意。」

4局下宋晟睿兩分砲、陳俊秀陽春砲更是將石萬金打退場，平野惠一說：「可能大家找到共同敵人，所以變得更團結，這樣每天都要讓他們生氣。」

宋晟睿近期長打連發，曾頌恩更是敲出本季首轟，平野惠一也說，兩人的問題是容易追打壞球，但不會去跟他們說不要被三振，「而是跟他們說，好的選手不會追打壞球，為了追求上壘率自然不會追打壞球，希望用這個方式讓他們自己發現。」

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曾頌恩 江坤宇 平野惠一

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