中職／重返一軍就先發 林立談傷勢也無奈：可能上帝不想要我FA

林立回來了！樂天桃猿隊今天拉上霸鉧德、王志煊、馬傑森以及林立，林立還扛起先發第三棒、右外野手代表身體無虞，近年屢屢因傷導致出賽數低落，林立也無奈：「可能上帝不想要我FA吧。」

林立在4月中滑壘導致左腳踝受傷，後來5月一度回歸一軍，但帶傷出賽效果不佳，6月下旬又回到二軍休養、調整，他透露：「腳受傷的關係，也影響到手，導致在場上無法比賽，受傷就是這樣，不是只有受傷的部位會有影響。」

如今終於回到一軍，林立表示，自己也不知道為什麼會休這麼久，但近幾年都這樣，先前也因為腦震盪休了一段不短時間，但棒球就是競爭的運動，「受傷了就是休息，位置交給別人。」

即使今天重返一軍，林立也還是戰戰兢兢，「可能我三振、雙殺，就沒機會了啊，打好打壞都是自己的問題，當然我今天打不好可能會被罵，但就是盡力。」

受傷之前，林立還是打擊王強力競爭者，但如今與個人獎項漸行漸遠，林立表示：「可惜歸可惜，但自己身體狀況，沒辦法去競爭，這是公平的，現在就是正常回到場上、做到最好，獎項可有可無，拿到獎找工作不會比較好找啊。」

說到這點，林立最快2026年季後成為自由球員（FA），也讓人擔心近年傷勢連連是否影響身價，但林立自己看得開，「受傷就不用太去想，跟獎項一樣，現在能出賽最重要。」

猿隊另外下放曾冠傑、蔡鎮宇、舒治浩，針對今天的人員調度，總教練古久保健二表示，林立身體評估已經沒問題，而曾冠傑需要較多出賽數保持比賽感覺，同樣板凳出發的話，馬傑森經驗多一點，也能守較多位置。

古久保指出，馬傑森先前下二軍調整打擊狀況，當時打擊教練曾豪駒也有溝通過，後來回報是調整得不錯，「不是很大改變，一些擊球節奏上的。」

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