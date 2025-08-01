快訊

「雞排博士」曾遭批浪費教育資源 6年後郭董竟特地到店拜訪

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／重返一軍就先發 林立談傷勢也無奈：可能上帝不想要我FA

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林立今天回到一軍先發打第三棒。 圖／樂天桃猿隊提供
林立今天回到一軍先發打第三棒。 圖／樂天桃猿隊提供

林立回來了！樂天桃猿隊今天拉上霸鉧德、王志煊、馬傑森以及林立，林立還扛起先發第三棒、右外野手代表身體無虞，近年屢屢因傷導致出賽數低落，林立也無奈：「可能上帝不想要我FA吧。」

林立在4月中滑壘導致左腳踝受傷，後來5月一度回歸一軍，但帶傷出賽效果不佳，6月下旬又回到二軍休養、調整，他透露：「腳受傷的關係，也影響到手，導致在場上無法比賽，受傷就是這樣，不是只有受傷的部位會有影響。」

如今終於回到一軍，林立表示，自己也不知道為什麼會休這麼久，但近幾年都這樣，先前也因為腦震盪休了一段不短時間，但棒球就是競爭的運動，「受傷了就是休息，位置交給別人。」

即使今天重返一軍，林立也還是戰戰兢兢，「可能我三振、雙殺，就沒機會了啊，打好打壞都是自己的問題，當然我今天打不好可能會被罵，但就是盡力。」

受傷之前，林立還是打擊王強力競爭者，但如今與個人獎項漸行漸遠，林立表示：「可惜歸可惜，但自己身體狀況，沒辦法去競爭，這是公平的，現在就是正常回到場上、做到最好，獎項可有可無，拿到獎找工作不會比較好找啊。」

說到這點，林立最快2026年季後成為自由球員（FA），也讓人擔心近年傷勢連連是否影響身價，但林立自己看得開，「受傷就不用太去想，跟獎項一樣，現在能出賽最重要。」

猿隊另外下放曾冠傑、蔡鎮宇、舒治浩，針對今天的人員調度，總教練古久保健二表示，林立身體評估已經沒問題，而曾冠傑需要較多出賽數保持比賽感覺，同樣板凳出發的話，馬傑森經驗多一點，也能守較多位置。

古久保指出，馬傑森先前下二軍調整打擊狀況，當時打擊教練曾豪駒也有溝通過，後來回報是調整得不錯，「不是很大改變，一些擊球節奏上的。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

林立 馬傑森 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／朱育賢敲關鍵轟有江坤宇助攻 曾豪駒談中華對明星

中職／師徒賽前悄悄話 曾豪駒有洪一中分憂帶國家隊心情

中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽

中職／被陳晨威啾一下閃瞎 曾豪駒虧：明天自己調整

相關新聞

中職／職場就是競爭環境 張奕看終結者位置不想放手

曾峻岳缺陣期間，富邦悍將隊在第9局找到新一任終結者張奕，守護通往勝利的最後一道關卡表現稱職，儘管曾峻岳回歸，悍將目前未打...

中職／兄弟為「坤坤寶貝」板凳清空 江坤宇被觸身寫生涯新高

中信兄弟隊江坤宇在7月30日被台鋼雄鷹隊石萬金的觸身球砸中，一度引發兩隊板凳清空，而這一球也讓江坤宇累積15次觸身球、寫...

中職／板凳清空後兄弟球員猛轟 平野惠一：要讓他們生氣

中信兄弟在7月30日與台鋼雄鷹隊之戰，打到一半兩隊清空板凳，總教練平野惠一還在狀況外，但馬上加入阻攔選手行列，看到球隊在...

中職／重返一軍就先發 林立談傷勢也無奈：可能上帝不想要我FA

林立回來了！樂天桃猿隊今天拉上霸鉧德、王志煊、馬傑森以及林立，林立還扛起先發第三棒、右外野手代表身體無虞，近年屢屢因傷導...

中職／全壘打大賽助攻本季首轟 曾頌恩老是錯過板凳清空

去年敲出生涯新高的10轟，曾頌恩今年卻直到7月30日、本季第38場出賽才敲出首轟，當下他動作激昂，是在跟自己對話，而明星...

中職／早就聽說「百萬象迷」 韋禮加：一直喜歡台灣棒球

委內瑞拉籍投手韋禮加（Jesus Vargas）季中加入中信兄弟，不僅陣中有12強隊友羅戈，過去更因克拉帝、東尼兩位前兄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。