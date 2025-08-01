快訊

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

U12世界盃／佐橋陸公投打都不俗 穿17號球衣盼超越大谷翔平

中央社／ 台南1日電
U12世界盃棒球賽日本隊1日複賽交手多明尼加隊，一度有4分落後，3局下單局攻進6分，其中佐橋陸公（圖）轟出超前3分砲，率隊終場以10比6搶勝。中央社
U12世界盃棒球賽日本隊1日複賽交手多明尼加隊，一度有4分落後，3局下單局攻進6分，其中佐橋陸公（圖）轟出超前3分砲，率隊終場以10比6搶勝。中央社

U12世界盃棒球賽複賽日本今天以10比6擊敗多明尼加；身高182公分的佐橋陸公很吸睛，敲出超前3分砲也奪下勝投，少棒球員鞋碼32號連教頭都訝異，佐橋陸公目標投打二刀超越大谷翔平

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽日本隊昨天擊敗韓國，今天與多明尼加交手，一度4分落後，3局下單局攻下6分，佐橋陸公敲出超前3分砲，助隊搶勝。

佐橋陸公今天3局上接手中繼時，球隊以1比2落後，隊友守備沒幫忙，單局失掉3分都非責失分，所幸下半局他開轟幫助球隊超前比數，也成為比賽逆轉的關鍵。

日本隊總教練大久保秀昭分享，當初海選代表隊球員，有請球員寄數據和影片，但實際上看到佐橋陸公，還是很覺得很高，打擊、投球都不錯，「少棒的球員鞋子穿32號、真的沒辦法想像」，也透露佐橋陸公來台前因為騎腳踏車受傷，花了一點時間恢復，目前還不算是最好的狀態。

U12世界盃棒球賽複賽多明尼加1日在台南亞太國際棒球訓練中心與日本交手，日本隊佐橋陸公中繼1局失3分都非責失分、拿下勝投，打擊方面1轟、獲1觸身球保送，貢獻3分打點。中央社
U12世界盃棒球賽複賽多明尼加1日在台南亞太國際棒球訓練中心與日本交手，日本隊佐橋陸公中繼1局失3分都非責失分、拿下勝投，打擊方面1轟、獲1觸身球保送，貢獻3分打點。中央社

佐橋陸公選穿背號17號球衣，偶像就是美國職棒大聯盟球星大谷翔平，希望可以成為像大谷翔平一樣的選手，投、打二刀流出賽都可以有好表現，甚至超越大谷翔平。

佐橋陸公表示，3局上登板投球失分，教練提醒被打出安打也沒關係，照平常狀況投就好，也相信團隊打線可以把分數打回，穿上國家隊球衣比賽，就是不想要輸給別人、全力幫助球隊。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 日本隊 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／首局就抽筋仍投到第4局 大谷翔平：最後真的撐不住

MLB／紅人投手曝三振大谷翔平方法 道奇教頭建議打擊策略

MLB／大谷翔平5支0、本季首吞連4K 道奇還是逆轉紅人

MLB／近7戰6轟！大谷翔平首打席炸裂紅襪強投 38轟超越「法官」

相關新聞

中職／職場就是競爭環境 張奕看終結者位置不想放手

曾峻岳缺陣期間，富邦悍將隊在第9局找到新一任終結者張奕，守護通往勝利的最後一道關卡表現稱職，儘管曾峻岳回歸，悍將目前未打...

中職／兄弟為「坤坤寶貝」板凳清空 江坤宇被觸身寫生涯新高

中信兄弟隊江坤宇在7月30日被台鋼雄鷹隊石萬金的觸身球砸中，一度引發兩隊板凳清空，而這一球也讓江坤宇累積15次觸身球、寫...

中職／板凳清空後兄弟球員猛轟 平野惠一：要讓他們生氣

中信兄弟在7月30日與台鋼雄鷹隊之戰，打到一半兩隊清空板凳，總教練平野惠一還在狀況外，但馬上加入阻攔選手行列，看到球隊在...

中職／重返一軍就先發 林立談傷勢也無奈：可能上帝不想要我FA

林立回來了！樂天桃猿隊今天拉上霸鉧德、王志煊、馬傑森以及林立，林立還扛起先發第三棒、右外野手代表身體無虞，近年屢屢因傷導...

中職／全壘打大賽助攻本季首轟 曾頌恩老是錯過板凳清空

去年敲出生涯新高的10轟，曾頌恩今年卻直到7月30日、本季第38場出賽才敲出首轟，當下他動作激昂，是在跟自己對話，而明星...

中職／早就聽說「百萬象迷」 韋禮加：一直喜歡台灣棒球

委內瑞拉籍投手韋禮加（Jesus Vargas）季中加入中信兄弟，不僅陣中有12強隊友羅戈，過去更因克拉帝、東尼兩位前兄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。