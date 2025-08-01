U12世界盃／佐橋陸公投打都不俗 穿17號球衣盼超越大谷翔平

U12世界盃棒球賽複賽日本今天以10比6擊敗多明尼加；身高182公分的佐橋陸公很吸睛，敲出超前3分砲也奪下勝投，少棒球員鞋碼32號連教頭都訝異，佐橋陸公目標投打二刀超越大谷翔平。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽日本隊昨天擊敗韓國，今天與多明尼加交手，一度4分落後，3局下單局攻下6分，佐橋陸公敲出超前3分砲，助隊搶勝。

佐橋陸公今天3局上接手中繼時，球隊以1比2落後，隊友守備沒幫忙，單局失掉3分都非責失分，所幸下半局他開轟幫助球隊超前比數，也成為比賽逆轉的關鍵。

日本隊總教練大久保秀昭分享，當初海選代表隊球員，有請球員寄數據和影片，但實際上看到佐橋陸公，還是很覺得很高，打擊、投球都不錯，「少棒的球員鞋子穿32號、真的沒辦法想像」，也透露佐橋陸公來台前因為騎腳踏車受傷，花了一點時間恢復，目前還不算是最好的狀態。

U12世界盃棒球賽複賽多明尼加1日在台南亞太國際棒球訓練中心與日本交手，日本隊佐橋陸公中繼1局失3分都非責失分、拿下勝投，打擊方面1轟、獲1觸身球保送，貢獻3分打點。中央社

佐橋陸公選穿背號17號球衣，偶像就是美國職棒大聯盟球星大谷翔平，希望可以成為像大谷翔平一樣的選手，投、打二刀流出賽都可以有好表現，甚至超越大谷翔平。

佐橋陸公表示，3局上登板投球失分，教練提醒被打出安打也沒關係，照平常狀況投就好，也相信團隊打線可以把分數打回，穿上國家隊球衣比賽，就是不想要輸給別人、全力幫助球隊。

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