中職／兄弟為「坤坤寶貝」板凳清空 江坤宇被觸身寫生涯新高

中信兄弟隊江坤宇在7月30日被台鋼雄鷹隊石萬金的觸身球砸中，一度引發兩隊板凳清空，而這一球也讓江坤宇累積15次觸身球、寫下生涯新高。

兄弟與雄鷹之戰中，兄弟在3局下靠著許基宏滿貫砲、曾頌恩兩分砲取得領先，然而接下來面對江坤宇卻是一球投到上半身，江坤宇當下表情強忍怒氣，然而石萬金催促他前往一壘的手勢引發場邊隊友不滿，衝上來抗議，另一邊雄鷹球員也跟著湧上場。

「謝謝大家這麼挺我。」江坤宇說：「當下剛好沒看到對方在說什麼，可能那個時候被觸身，時機比較敏感一點。」後來回去看影片，江坤宇才知道詳細過程，「當然還是有嚇到，不過當下防護員問我有沒有事，就把我帶到旁邊去了。」

曾頌恩笑說：「因為阿坤是大家的寶貝啊，要保護他。我的話，大家會說『球沒事吧？』、『趕快上去一壘』。」

所幸比賽雖然一度暫停，但衝突沒有擴大，而4局下宋晟睿兩分砲、陳俊秀陽春砲更是將石萬金打退場，而兄弟也提前鎖定勝利。

江坤宇生涯最多原本是2020年的單季14次被觸身球，然而今年球季剛過一半已經超車，江坤宇也很疑惑，「不知道為什麼，可能運氣比較好吧。」曾頌恩說江坤宇要拚「百觸」，不過江坤宇說那就是開玩笑，「沒有人想一直被丟到。」

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