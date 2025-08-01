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U12世界盃／古夢杰右前臂挫傷休兵 改李權恩扛4棒

中央社／ 台南1日電
U12世界盃棒球賽台灣隊複賽首戰搶勝，但球員古夢杰（左）首打席遭觸身球保送，經檢查為右前臂尺骨挫傷腫脹，1日與美國的賽事將先休兵。中央社 中央通訊社
U12世界盃棒球賽台灣隊複賽首戰搶勝，但球員古夢杰（左）首打席遭觸身球保送，經檢查為右前臂尺骨挫傷腫脹，1日與美國的賽事將先休兵。中央社 中央通訊社

U12世界盃棒球賽台灣隊昨天複賽首戰搶勝，但4棒古夢杰首打席遭觸身球保送，經過檢查為右前臂尺骨挫傷腫脹，今天與美國比賽先休兵、改由李權恩扛4棒，讓昨天替補有表現的何羣先發。

U12世界盃棒球賽台灣隊昨天在超級循環賽（SuperRound）複賽首戰以9比4擊敗多明尼加；但4棒古夢杰首打席就被觸身球保送，之後退場休息。

台灣隊總教練章子健接受中央社記者訪問表示，昨天賽後有安排古夢杰到醫院檢查，經過X光及CT斷層掃描精準判定，骨頭沒有受到傷害，右手前臂尺骨挫傷導致的腫脹，今天比賽先讓古夢杰休息。

古夢杰從預賽就擔任台灣隊中心棒次第4棒，雖然沒有特別突出表現，但章子健表示，古夢杰集訓期表現很不錯，也展現拚勁，其實全隊打到現在，除了胡誠恩外，打線還沒有發揮預期，但一直沒有做太多的變動，就是不希望造成球員心理負擔，害怕一場打不好、下一場可能就沒有機會。

章子健表示，也希望其他打者可以快點找回好的打擊狀況，今天古夢杰休兵，將由昨天比賽有長打表現的捕手李權恩扛起4棒。

何羣昨天接替上場，3局選到保送，6局短打戰術造成對手失誤，也替台灣隊再開啟一波攻勢，章子健表示，何羣外野守備能力不錯、臂力強，小球作戰也都很靈活。

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