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台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

U12世界盃／佐橋陸公3分砲單局攻6分 日本逆轉多明尼加

中央社／ 台南1日電
日本隊靠佐橋陸公的超前3分砲，以10比6逆轉多明尼加。 截圖自WBSC X
日本隊靠佐橋陸公的超前3分砲，以10比6逆轉多明尼加。 截圖自WBSC X

U12世界盃棒球賽複賽多明尼加今天與日本交手，日本一度落後4分，3局下單局猛攻6分，包括佐橋陸公的超前3分砲，終場以10比6逆轉勝。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，多明尼加昨天不敵台灣，今天與日本交手。

日本隊1局下先拿1分，多明尼加2局上靠著2分砲超前比數，3局上再靠著單局3支安打、日本守備失誤再拿3分、取得5比1領先。

日本隊3局下追分，靠著吉塚真之介率先敲出二壘打，靠著失誤、保送、失誤先追1分，高飛犧牲打添分，再靠著保送、河津勇誇安打再拿1分，佐橋陸公敲出3分砲，幫助球隊超前比數。

多明尼加5局上再拿1分，5局下日本隊再添3分、順利拿下比賽勝利，賽後戰績3勝1敗；佐橋陸公中繼1局失3分都非責失分、拿下勝投，打擊方面1轟、獲1觸身球保送，貢獻3分打點。

日本隊總教練總教練大久保秀昭表示，佐橋陸公和大原颯二郎預賽對墨西哥表現不理想，但今天中繼登板有不錯表現。

被問起從4分差落後，到追分超前搶勝，是否會對士氣有幫助，大久保秀昭則表示，可能有幫助，但少棒的比賽，狀況起伏比較難掌握，也提到從組隊、集訓3天來台比賽，感覺這個團隊凝聚力越來越好。

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