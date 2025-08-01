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中職／職場就是競爭環境 張奕看終結者位置不想放手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將投手張奕。本報資料照片
富邦悍將投手張奕。本報資料照片

曾峻岳缺陣期間，富邦悍將隊在第9局找到新一任終結者張奕，守護通往勝利的最後一道關卡表現稱職，儘管曾峻岳回歸，悍將目前未打算更動這個位置，張奕近日受訪時也提到，「他回來後的定位，教練會安排，但我自己也沒有想要放掉這個位置，既然有這個機會，就好好把握。」

在投手教練許銘傑上任後，悍將投手使用明顯的調動之一就是張奕的定位，取代當時原本暫代終結者的富藍戈，改用張奕把關有贏球機會的比賽，結果展現出更勝一籌的穩定性。

張奕在6月12日以後的13場出賽，合計13局，被敲8安打、失3分（責失1分），拿下3勝、6救援成功，防禦率和每局被上壘率都是0.69。

近日聊到曾峻岳回歸後兩人的定位，張奕明確表示，自己會好好把握這個位置。被進一步問到是喜歡上關門的感覺嗎？他說：「也不是說喜歡（當終結者），就是工作，能為球隊贏球當然是最大目標，給我這個位置也是對我的肯定。」

他說職棒就是競爭環境，「職場上本來就是適者生存、不好的就淘汰，不想被淘汰就是想辦法把結果投出來，這個過程中要怎麼做好準備，就是自己要去思考。」

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張奕 曾峻岳 富邦悍將

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