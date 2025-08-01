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TPBL／合併破局後敲定8月11日選秀 攻城獅獲狀元籤 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在雙聯盟合併破局後，TPBL宣佈按照原定計畫於8月11日進行選秀會。圖／TPBL提供
在雙聯盟合併破局後，TPBL宣佈按照原定計畫於8月11日進行選秀會。圖／TPBL提供

TPBL在昨天晚間宣布暫停與PLG合併討論後，今天宣布將於8月11日（星期一）舉辦「2025 TPBL 新人選秀會」，地點訂於台北漢來大飯店舉行，即日起開放球員報名，報名截止日期為8月5日中午12點止。

TPBL指出，凡具備下列資格之一者，皆可提出報名：包含年滿 19 歲之中華民國國民或持有中華民國護照者；若為註冊於大專籃球聯賽之在學學生，則須於2025年8月31日前年滿21歲，或已完成大學三年級學業。此外，報名者須具備參與HBL高中甲級、UBA大專公開一級或公開二級（需教練推薦）、國外同等級學生聯賽（需推薦函）之經歷，或經TPBL所屬球團推薦並經審核通過。

報名者須下載選秀報名表，備妥個人資料及相關證明文件，並以電子郵件方式寄送至 operations@tpbl.basketball，郵件標題請註明「2025 TPBL 新人選秀會_報名者姓名」。完整選秀辦法請參考官網：https://tpbl.basketball/draft/rules

本次選秀會將依球團順位進行選拔，順位依季後賽晉級狀況及例行賽成績排序如下，未晉級季後賽的新竹御嵿攻城獅與新北中信特攻取得前兩順位；桃園台啤永豐雲豹於挑戰賽止步，為第三順位。季後賽首輪淘汰之隊伍依據例行賽成績，分別由台北台新戰神與福爾摩沙夢想家取得第四與第五順位。亞軍高雄全家海神為第六順位，總冠軍新北國王則為第七順位。

選秀採輪流選拔制，當某一輪所有球團皆完成選擇或選擇放棄，方進入下一輪；凡放棄該輪選秀權之球團，將不得參與該輪後續選秀。本次選秀會最多進行四輪，當所有球團皆放棄選秀權或完成四輪選拔後，選秀程序即告結束。

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TPBL 選秀 新北中信特攻

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