U18世界盃／吳承皓選秀順位佳嚇一跳 被點名培訓隊打線重點

西苑高中畢業好手吳承皓今年選秀被味全龍在第2輪選進，獲得總教練葉君璋好評；吳承皓坦言順位這麼好有嚇一跳，對龍隊的印象是很熱血、熱情，目前在U18培訓隊，也被點名是打線重點。

二壘手吳承皓高中畢業後投入中職選秀，在第2輪獲得味全龍隊指名，總教練葉君璋評價吳承皓是「會比賽的選手」，無論打擊、守備的臨場反應都很不錯，讓教練團有高度期待。

吳承皓目前在U18世界盃棒球賽24人培訓名單中，培訓隊持續在台南集訓，吳承皓接受中央社記者訪問時坦言，本來設定可能會是3、4輪，在這麼前面聽到自己的名字有嚇一跳，知道龍隊陣中有西苑畢業的學長張祐嘉。

吳承皓自評高中三年無論力量、身材上都進步很多，此次培訓隊藍白賽設定的守位就是二壘，在守備方面表現中規中矩、不會有太多的失誤；總教練廖宏淵也點名，吳承皓若留在正選名單中，也會是打線的重心。

吳承皓在母隊和培訓隊藍白賽多擔任1棒，但也具有中長程打擊能力，他表示打哪個棒次都可以，首度入選國家培訓隊，可以跟來自全國的好手切磋，看大家的強項、互相學習，如果有觀察到隊友打擊上面一些問題，也都會彼此提醒。

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