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中職／台南賽程又有15場換地打 到澄清湖辦胡金龍引退賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台南球場因颱風受損，原定9月13日的胡金龍引退賽改到9月20日於澄清湖球場舉行。 聯合報系資料照
台南球場因颱風受損，原定9月13日的胡金龍引退賽改到9月20日於澄清湖球場舉行。 聯合報系資料照

台南棒球場因丹娜絲颱風影響，場地受損，聯盟今天公布8月19日至9月26日台南球場比賽場地調整，其中9月13日原定的胡金龍引退賽改到9月20日舉行，場地也從台南換成別具意義的澄清湖棒球場。

獅隊表示，目前台南球場受到颱風影響受損，球隊近期針對颱風影響毀損之三壘看台頂棚進行拆除工程已完成，目前同步委請結構技師針對場館的結構出具安全報告，整體評估及修繕建議方案，預計於8月中旬出爐。

獅隊指出，依據日前台南棒球場災後修復進度，需待結構技師提供修繕建議，並洽詢廠商評估施工期程，經球團內部評估今年9月前將無法完全完工，球隊積極協請聯盟協助更改場地，感謝中華職棒大聯盟、富邦悍將、台鋼雄鷹及高雄市政府協助。

因應台南棒球場比賽場地調整，統一獅隊公布行銷主題日調整。圖／統一獅隊提供
因應台南棒球場比賽場地調整，統一獅隊公布行銷主題日調整。圖／統一獅隊提供

丹娜絲颱風影響讓獅隊從7月底到8月10日在台南主場的比賽都要移師外地，而今天又公布從8月19日至9月26日一共15場的台南球場賽事，分別改到澄清湖、新莊球場舉行，主題日活動也因此有所更動。

獅隊日前公布9月13日將為今年引退的胡金龍舉辦引退賽，原本地點是在台南棒球場，但今天公布更改為20日在澄清湖棒球場，胡金龍返台加入中職義大犀牛隊後，當時澄清湖棒球場為主場之一，如今將穿著統一獅隊球衣在熟悉場地引退。

2025統一獅下半季主題日活動，因場地及賽程調整，各項主題日時程更正如下：

8.30(六)~31(日) 良緣神助宮 廟宇季主題日 新莊棒球場

9.13(六)~14(日) UniGirls女孩主題日 新莊棒球場

9.20(六) 胡金龍引退賽主題日 高雄澄清湖棒球場

中華職棒今天公布台南棒球場比賽場地的調整。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒今天公布台南棒球場比賽場地的調整。圖／中華職棒聯盟提供

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棒球 胡金龍 統一獅

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