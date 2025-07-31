U12世界盃／習慣拆彈角色 謝承濬中繼好投為中華隊搶勝
第8屆U12世界盃棒球錦標賽，中華隊今天在複賽首戰迎戰多明尼加，靠著第三局單局灌進7分的「大局」，以及謝承濬中繼1.2局的好投表現，最終以9：4擊敗多明尼加，明天也將與挑戰衛冕的美國隊交鋒，賽後總教練章子健也表示，希望球員能夠將這場比賽的好表現延續下去。
此役中華隊投手謝承濬臨危受命登板，中繼1.2局送出4次三振，多次成功化解多明尼加的攻勢，成為勝利關鍵之一，賽後他表示，「就是投好球給他打，交給守備處理，平常心面對就好。」同時他也提及，很習慣擔任拆彈的角色，上場就是努力把任務做好。
中華隊總教練章子健針對謝承濬的表現讚譽有加，並說：「他的壓制力非常好，這場比賽我們勢必要拿下來，需要他上場的時機他自己也很清楚，如果比賽有狀況就會換他上來，因此能馬上進入比賽節奏，表現非常穩定。」
章子健也肯定球隊在第三局攻下7分的整體表現，中南美洲國家的投手普遍球速較快，直球使用率高，因此中華隊針對此特性展開嚴密防守與積極進攻，特別提到選手們在打擊時展現良好的「本壘板紀律」，不輕易揮擊壞球，並靠著適時安打有效灌進分數。
談及明日將對戰美國，章子健表示，美國是U12常勝軍，會抱持著相當尊敬的心態去對戰，也希望選手們能夠延續今天的好表現，繳出好成績。
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