U12世界盃／李權恩扎實長打添自信 8/1對美全力拚

U12世界盃棒球賽台灣隊長李權恩預賽打得悶，但教練團始終信任，微調打擊動作後，今天複賽首戰敲出扎實二壘打增添自信，助隊擊敗多明尼加，明天與可敬對手美國碰頭全力搶勝。

李權恩是台灣隊主戰捕手，具有出色打擊能力，但預賽打得比較悶，教練團持續相信李權恩、沒有調動棒次，今天李權恩1局上跑出內野安打，3局關鍵二壘打直擊全壘打牆、送回2分，助隊以9比4搶勝，也被總教練章子健點名是關鍵，認為這支安打可以助李權恩提升信心。

李權恩單場2安2打點，他表示，複賽開打前教練團有幫忙調整打擊準備姿勢，感覺發揮比較正常，打出直擊全壘打牆的二壘打，有想過可能會形成全壘打，雖然沒有過牆，但是安打就很開心。

台灣隊今天3局靠著單局3安、5次四死球保送，一口氣打了12人次、攻勢串聯，攻下7分大局奠定勝基；章子健也提到，該局從不死三振開啟攻勢，球員的本壘板紀律做得很好，慢慢積壘、有適時安打，分數就會進帳。

台灣隊複賽搶下首勝，加上預賽帶入的戰績，目前2勝1敗，明天將與戰績同為2勝1敗的美國隊交手。

章子健表示，無論是美國、中南美洲的球隊，都是攻擊能力很強的隊伍，美國也是U12世界盃的常勝軍、值得尊敬，抱持尊敬的心態，希望打出一場好球。

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