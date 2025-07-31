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U12世界盃／謝承濬投打俱佳 古夢杰傷退續觀察

中央社／ 台南31日電

U12世界盃棒球賽台灣隊謝承濬預賽對日本登板吞敗，調整心情今天複賽首戰與多明尼加交手，危機登板拆彈，投打有表現助隊以9比4搶勝；至於傷退的古夢杰做完基本處理需繼續觀察。

謝承濬在預賽對日本先發投3局失掉4分（3分責失分）吞敗，今天超級循環賽（Super Round）複賽首戰對多明尼加，2局下壘上有人危機登板中繼，凍結對手攻勢，共1.2局投出4次三振、無失分，拿下勝投，打擊方面也有2安1打點好表現。

台灣隊總教練章子健賽後受訪表示，前一場比賽，謝承濬投球內容其實不差，只是日本隊擊球掌握度高，賽後也有鼓勵謝承濬，要調整好心情，之後還需要登板，今天的比賽一定要搶下，有危機時選擇換上謝承濬登板，展現壓制力、表現很好。

謝承濬表示，面對壘上有人的危機登板，其實不會緊張，一直很習慣拆彈的角色，上場想法就是丟好球給打者打、讓守備幫忙，想辦法完成教練團交代的任務。

台灣隊今天扛4棒的古夢杰首打席就被觸身球擊中手，之後退場休息，章子健也表示，做完基本的處理之後還需要持續觀察，如果疼痛感有加劇，會安排到醫院進一步檢查，希望傷勢沒有大礙。

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