U12世界盃／複賽兩度抗議 台灣教頭賽後說明

U12世界盃棒球賽台灣隊複賽首戰多明尼加以9比4搶勝，比賽過程中台灣隊教練團2度抗議，總教練章子健解釋，一次是針對投手動作不固定，另一次是野手接替登板後退場規定再確認。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，台灣隊預賽首戰與多明尼加交手，3局上靠著多明尼加投手群狀況多，台灣隊單局攻下7分、奠定勝基，6局上再追加2分、順利搶勝，賽後戰績2勝1敗。

但在比賽過程中，台灣隊教練團2度上場抗議，其中一次抗議後，主審還召集場上裁判討論許久，賽後章子健受訪時表示，第1次的抗議，主要是針對多明尼加投手的動作，在面對同一打者的同一打席中，不可以隨意變換準備動作。

至於第2次抗議，章子健解釋，根據國內的比賽規定，換投時若野手接替登板，該名野手必須完成該局投球，不然就需要強制退場、不可以再回到野手位置，但在這次比賽技術會議上沒有特別提到這塊，場上發生這樣的狀況，才會上場詢問裁判是否規定有不同，裁判討論許久之後表示，沒有這樣的規定，所以之後或許調度上也會運用考量。

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