中職／蒙德茲先發7局無失分 統一獅險勝味全龍收2連勝
統一獅與味全龍今天繼續在澄清湖棒球場交手，前一場剛終止3連敗的統一獅，今天靠著先發洋投蒙德茲成功壓制味全龍打線，主投7局無失分，幫助統一獅最終以2：0收下2連勝，味全龍在輸球後也將戰績龍頭位置讓給中信兄弟。
統一獅在上周對戰中信兄弟苦吞3連敗後，本周首戰面對味全龍總算成功止敗，而受到台南球場仍在修復影響，雙方今天繼續移師澄清湖球場交手，並展開一場投手戰。
二局下半統一獅先是潘傑楷擊出二壘安打，儘管陳重廷遭到三振，但林子豪又補上一支一壘安打，並將潘傑楷送上三壘，而陳重羽隨後則是擊出內野滾地球，潘傑楷也趁傳回本壘得分，為統一獅先馳得點。
三局下半同樣的劇情再度上演，統一獅首棒林佳緯先擊出二壘安打，在邱智呈打出內野高飛球出局後，蘇智傑的一壘安打則是將林佳緯送回本壘，統一獅取得2：0領先。
相較於統一獅的安打都能適時串連，味全龍打線雖然安打數比統一獅更多，但前三局就吞下蒙德茲的5次奪三振，他先發7局被擊出6支安打，但靠著7次奪三振一分未失。
8局上半統一獅換上髙塩將樹中繼後，味全龍也趁機展開反擊，陳子豪、張政禹接連擊出安打攻佔得點圈，但髙塩將樹隨即穩住陣腳，讓蔣少宏擊成滾地球出局，又接連三振曾勝安、郭天信，成功化解失分危機。
9局上半統一獅則換上陳韻文上場關門，不過一上場就被劉基鴻擊出一壘安打，又對李凱威投出四壞球保送，在三振了吉力吉撈．鞏冠後，卻對朱育賢投出觸身球形成滿壘局面，而味全雖然靠著陳子豪的高飛犧牲追回一分，但陳韻文隨後讓張政禹擊出右外野飛球接殺出局，完成本場比賽最後一個出局數，終場統一獅就以2：0擊敗味全龍，先發投手蒙德茲收下本季第7勝，陳韻文則是拿下生涯第166次救援成功。
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